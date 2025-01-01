CiOsMA
CiOsMA sınıfı, Moving Average of Oscillator (MACD histogram) teknik göstergesinin kullanımı için tasarlanmıştır.
Açıklama
CiOsMA class provides the creation, setup and access to the data of the Moving Average of Oscillator (MACD histogram) indicator.
Bildirim
class CiOsMA: public CIndicator
Başlık
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
Kalıtım hiyerarşisi
CiOsMA
Sınıf Yöntemleri
Özellikler
Hızlı EMA için ortalama periyoduna dönüş yapar
Yavaş EMA için ortalama periyoduna dönüş yapar
Sinyal çizgisinin ortalama periyoduna dönüş yapar
Uygulanan fiyat türüne dönüş yapar
Oluşturma Yöntemleri
Göstergeyi oluşturur
|
Veri Erişim Yöntemleri
Tampon elemanına dönüş yapar
|
Girdi/çıktı
virtual Type
Nesne tipi tanımlayıcısına dönüş yapar
|
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Sınıftan türetilen yöntemler CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Sınıftan türetilen yöntemler CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Sınıftan türetilen yöntemler CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Sınıftan türetilen yöntemler CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription