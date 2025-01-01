CiFractals
CiFractals sınıfı, Fractals teknik göstergesinin kullanımı için tasarlanmıştır.
Açıklama
CiFractals sınıfı Fraktals göstergesi için veri erişimi, oluşturma, başlatma gibi uygulamaları içerir.
Bildirim
class CiFractals: public CIndicator
Başlık
#include <Indicators\BillWilliams.mqh>
Kalıtım hiyerarşisi
CiFractals
Sınıf Yöntemleri
Oluşturma Yöntemleri
|
Göstergeyi oluşturur
Veri Erişim Yöntemleri
|
Üst tamponun elemanına dönüş yapar
|
Alt tamponun elemanına dönüş yapar
Girdi/çıktı
|
virtual Type
Nesne tipi tanımlayıcısına dönüş yapar
|
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Sınıftan türetilen yöntemler CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Sınıftan türetilen yöntemler CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Sınıftan türetilen yöntemler CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Sınıftan türetilen yöntemler CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription