Clear

Belleği boşaltmadan dizi elemanlarının tamamını temizler.

void  Clear()

Dönüş Değeri

Yok.

Not

Bellek yönetimi mekanizması açıksa, silinene elemanlar bellekten boşaltılır.

Örnek:

//--- CArrayObj::Clear() için bir örnek
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- diziye eleman ekle
   //--- . . .
   //--- diziyi temizle
   array.Clear();
   //--- diziyi sil
   delete array;
  }