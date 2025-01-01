At

Dizinin belirtilen konumundaki elemanı alır.

CObject* At(

int pos

)

Parametreler

pos

[in] Seçilen elemanın dizi içindeki konumu.

Dönüş Değeri

Başarı durumunda elemanın değerine, olmayan bir konumdaki bir elemanın istenmesi durumunda ise NULL değerine dönüş yapar.

Örnek: