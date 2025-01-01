CArrayObj

CArrayObj sınıfı, CObject ve onun soyundan gelen sınıf örneklerinin işaretçileri için bir dinamik dizi sınıfıdır.

Açıklama

CArrayObj sınıfı, CObject ve onun soyundan gelen sınıfların işaretçilerinden oluşan dinamik dizilerle çalışmaya olanak sağlar. Yani, basit tiplerin çok boyutlu dinamik dizileriyle ve daha karmaşık organize veri yapılarıyla çalışma imkanı sağlar.

Sınıf içerisinde; sıralama, sıralanmış dizide arama, eleman silme/ekleme gibi işlevler yer almaktadır. Ayrıca dosya işlemleri için gereken yöntemler de sınıf içerisinde yer almaktadır.

CArrayObj sınıfı ile çalışmak bir takım incelikler içerir.

Bildirim

class CArrayObj : public CArray

Başlık

#include <Arrays\ArrayObj.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi CObject CArray CArrayObj İlk nesil CIndicators, CSeries

Class Method

Özellikler FreeMode Bellek yönetim bayrağını alır FreeMode Bellek yönetim bayrağını ayarlar Bellek denetimi Reserve Dizi boyutunun artırılması için bellek tahsis eder Resize Dizi için daha küçük bir boyut ayarlar Shutdown Belleği boşaltarak diziyi siler. Ekleme yöntemleri Add Dizinin sonuna bir eleman ekler AddArray Dizinin sonuna bir eleman ekler Insert Dizinin belirtilen konumuna eleman ekler InsertArray Başka bir diziden alınan elemanları dizinin belirtilen konumuna ekler AssignArray Dizinin elemanlarını başka bir diziden kopyalar Güncelleme yöntemleri Update Dizinin belirtilen konumundaki elemanı değiştirir Shift Dizi içindeki bir elemanı belirtilen konuma kaydırır Silme yöntemleri Detach Dizinin belirtilen konumundaki elemanı alır ve onu diziden kaldırır Delete Dizinin belirtilen konumundaki elemanı siler DeleteRange Dizinin belirtilen konumundaki elemanlar grubunu siler Clear Belleği boşaltmadan dizi elemanlarının tamamını temizler Erişim yöntemleri At Dizinin belirtilen konumundaki elemanı alır Karşılaştırma yöntemleri CompareArray Diziyi başka bir diziyle karşılaştırır Sıralı dizi işlemleri InsertSort Sıralı diziye eleman ekler Search Sıralı dizi içinde, belirtilen örneğe eşit olan bir eleman arar SearchGreat Sıralı dizi içinde, belirtilen örnekten daha büyük olan bir eleman arar SearchLess Sıralı dizi içinde, belirtilen örnekten daha küçük olan bir eleman arar SearchGreatOrEqual Sıralı dizi içinde, belirtilen örnekten daha büyük veya eşit olan bir eleman arar SearchLessOrEqual Sıralı dizi içinde, belirtilen örnekten daha küçük veya eşit olan bir eleman arar SearchFirst Sıralı dizi içinde, belirtilen kriteri sağlayan ilk elemanı arar SearchLast Sıralı dizi içinde, belirtilen kriteri sağlayan son elemanı arar Girdi/çıktı Save Veri dizisini dosyaya kaydeder Load Veri dizisini dosyadan alır Type Dizinin tip tanımlayıcısını alır

Sınıftan türetilen yöntemler CObject Prev, Prev, Next, Next, Compare Sınıftan türetilen yöntemler CArray Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Dizilere dair pratik uygulamaların tamamı CObject sınıfının soyundan gelir (standart kütüphanenin tüm sınıfları da buna dahildir).

Örneğin, iki boyutlu diziler için seçeneklere bakalım:

#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>

#include <Arrays\ArrayObj.mqh>

//---

void OnStart()

{

int i,j;

int first_size=10;

int second_size=100;

//--- diziyi oluştur

CArrayObj *array=new CArrayObj;

CArrayDouble *sub_array;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Nesne oluşturma hatası");

return;

}

//--- alt diziler oluştur

for(i=0;i<first_size;i++)

{

sub_array=new CArrayDouble;

if(sub_array==NULL)

{

delete array;

printf("Nesne oluşturma hatası");

return;

}

//--- diziyi doldur

for(j=0;j<second_size;j++)

{

sub_array.Add(i*j);

}

array.Add(sub_array);

}

//--- dizi oluşturma tamam

for(i=0;i<first_size;i++)

{

sub_array=array.At(i);

for(j=0;j<second_size;j++)

{

double element=sub_array.At(j);

//--- dizi elemanını kullan

}

}

delete array;

}

Bu sınıf dinamik belleği denetlemek için mekanizmalara sahiptir, bu nedenle dizi elemanlarıyla çalışılırken dikkatli olunması gerekir.

Bellek yönetimi mekanizması FreeMode (bool) yöntemi kullanılarak açılıp kapatılabilir. Bu mekanizme varsayılan olarak etkin durumdadır.

Dolayısıyla, CArrayObj sınıfıyla çalışmak için iki seçenek mevcuttur:

1. Bellek yönetimi mekanizması devrede. (varsayılan)

Bu seçenekte CArrayObj, elemanların diziden kaldırılmasının ardından belleği boşaltma sorumluluğunu alır. Bu durumda kullanıcı dizi elemanlarını el yordamıyla boşaltmamalıdır.

Örnek:

int i;

//--- Bir dizi oluştur

CArrayObj *array=new CArrayObj;

//--- Diziyi doldur

for(i=0;i<10;i++) array.Add(new CObject);

//--- Birşeyler yap

for(i=0;i<array.Total();i++)

{

CObject *object=array.At(i);

//--- bir elemanla işlem

. . .

}

//--- Diziyi elemanlarıyla birlikte kaldır

delete array;

2. Bellek yönetimi mekanizması devre-dışı.

Bu seçenekte CArrayObj, elemanların diziden kaldırılmasının ardından belleği boşaltma sorumluluğunu almayacaktır. Dolayısıyla, dizi elemanları kullanıcı tarafından serbest bırakılmalıdır.

Örnek: