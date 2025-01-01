- FreeMode
CArrayObj sınıfı, CObject ve onun soyundan gelen sınıf örneklerinin işaretçileri için bir dinamik dizi sınıfıdır.
Açıklama
CArrayObj sınıfı, CObject ve onun soyundan gelen sınıfların işaretçilerinden oluşan dinamik dizilerle çalışmaya olanak sağlar. Yani, basit tiplerin çok boyutlu dinamik dizileriyle ve daha karmaşık organize veri yapılarıyla çalışma imkanı sağlar.
Sınıf içerisinde; sıralama, sıralanmış dizide arama, eleman silme/ekleme gibi işlevler yer almaktadır. Ayrıca dosya işlemleri için gereken yöntemler de sınıf içerisinde yer almaktadır.
CArrayObj sınıfı ile çalışmak bir takım incelikler içerir.
Bildirim
class CArrayObj : public CArray
Başlık
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
Kalıtım hiyerarşisi
İlk nesil
Class Method
Özellikler
Bellek yönetim bayrağını alır
Bellek yönetim bayrağını ayarlar
Bellek denetimi
Dizi boyutunun artırılması için bellek tahsis eder
Dizi için daha küçük bir boyut ayarlar
Belleği boşaltarak diziyi siler.
Ekleme yöntemleri
Dizinin sonuna bir eleman ekler
Dizinin sonuna bir eleman ekler
Dizinin belirtilen konumuna eleman ekler
Başka bir diziden alınan elemanları dizinin belirtilen konumuna ekler
Dizinin elemanlarını başka bir diziden kopyalar
Güncelleme yöntemleri
Dizinin belirtilen konumundaki elemanı değiştirir
Dizi içindeki bir elemanı belirtilen konuma kaydırır
Silme yöntemleri
Dizinin belirtilen konumundaki elemanı alır ve onu diziden kaldırır
Dizinin belirtilen konumundaki elemanı siler
Dizinin belirtilen konumundaki elemanlar grubunu siler
Belleği boşaltmadan dizi elemanlarının tamamını temizler
Erişim yöntemleri
Dizinin belirtilen konumundaki elemanı alır
Karşılaştırma yöntemleri
Diziyi başka bir diziyle karşılaştırır
Sıralı dizi işlemleri
Sıralı diziye eleman ekler
Sıralı dizi içinde, belirtilen örneğe eşit olan bir eleman arar
Sıralı dizi içinde, belirtilen örnekten daha büyük olan bir eleman arar
Sıralı dizi içinde, belirtilen örnekten daha küçük olan bir eleman arar
Sıralı dizi içinde, belirtilen örnekten daha büyük veya eşit olan bir eleman arar
Sıralı dizi içinde, belirtilen örnekten daha küçük veya eşit olan bir eleman arar
Sıralı dizi içinde, belirtilen kriteri sağlayan ilk elemanı arar
Sıralı dizi içinde, belirtilen kriteri sağlayan son elemanı arar
Girdi/çıktı
Veri dizisini dosyaya kaydeder
Veri dizisini dosyadan alır
Dizinin tip tanımlayıcısını alır
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Sınıftan türetilen yöntemler CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Dizilere dair pratik uygulamaların tamamı CObject sınıfının soyundan gelir (standart kütüphanenin tüm sınıfları da buna dahildir).
Örneğin, iki boyutlu diziler için seçeneklere bakalım:
|
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
İnce işçilik #
Bu sınıf dinamik belleği denetlemek için mekanizmalara sahiptir, bu nedenle dizi elemanlarıyla çalışılırken dikkatli olunması gerekir.
Bellek yönetimi mekanizması FreeMode (bool) yöntemi kullanılarak açılıp kapatılabilir. Bu mekanizme varsayılan olarak etkin durumdadır.
Dolayısıyla, CArrayObj sınıfıyla çalışmak için iki seçenek mevcuttur:
1. Bellek yönetimi mekanizması devrede. (varsayılan)
Bu seçenekte CArrayObj, elemanların diziden kaldırılmasının ardından belleği boşaltma sorumluluğunu alır. Bu durumda kullanıcı dizi elemanlarını el yordamıyla boşaltmamalıdır.
Örnek:
|
int i;
2. Bellek yönetimi mekanizması devre-dışı.
Bu seçenekte CArrayObj, elemanların diziden kaldırılmasının ardından belleği boşaltma sorumluluğunu almayacaktır. Dolayısıyla, dizi elemanları kullanıcı tarafından serbest bırakılmalıdır.
Örnek:
|
int i;