- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
Resize
Dizi için daha küçük bir boyut ayarlar.
|
bool Resize(
Parametreler
size
[in] Yeni dizi boyutu.
Dönüş Değeri
Bellek bölünmesini azaltmak için, daha önce Step (int) yöntemi ile ayarlanmış olan büyüklük değerini değiştirin (varsayılan değer 16).
Not
Dizinin boyutunu değiştirmek belleğin optimal kullanımını sağlayabilir. Sağ tarafa yüklenmiş aşırı elemanlar kaybedilir. Kaybolan elemanlar için tahsis edilmiş belleğin temizlenmesi, bellek yönetimi mekanizmasının durumuna bağlıdır.
Bellek bölünmesini azaltmak için, daha önce Step (int) yöntemi ile ayarlanmış olan büyüklük değerini değiştirin (varsayılan değer 16).
Örnek:
|
//--- CArrayObj::Resize(int) için bir örnek