Resize

Dizi için daha küçük bir boyut ayarlar.

bool Resize(

int size

)

Parametreler

size

[in] Yeni dizi boyutu.

Dönüş Değeri

Bellek bölünmesini azaltmak için, daha önce Step (int) yöntemi ile ayarlanmış olan büyüklük değerini değiştirin (varsayılan değer 16).

Not

Dizinin boyutunu değiştirmek belleğin optimal kullanımını sağlayabilir. Sağ tarafa yüklenmiş aşırı elemanlar kaybedilir. Kaybolan elemanlar için tahsis edilmiş belleğin temizlenmesi, bellek yönetimi mekanizmasının durumuna bağlıdır.

Örnek: