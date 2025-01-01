DokümantasyonBölümler
Max

Yeni bellek tahsisi olmadan dizinin mümkün olan en büyük boyutunu alır.

int  Max() const

Dönüş Değeri

Yeni bellek tahsisi olmadan dizinin mümkün olan en büyük boyutunu alır.

Örnek:

//--- CArray::Max() için bir örnek
#include <Arrays\Array.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArray *array=new CArray;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- maksimum boyutu kontrol et
   int max=array.Max();
   //--- diziyi kullan
   //--- ...
   //--- diziyi sil
   delete array;
  }