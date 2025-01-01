MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGöstergelerTemel sınıflarCIndicatorVolumeDescription HandleStatusFullReleaseCreateBufferResizeBarsCalculatedGetDataRefreshMinimumMinValueMaximumMaxValueMethodDescriptionPriceDescriptionVolumeDescriptionAddToChartDeleteFromChart VolumeDescription Bu yöntem, ENUM_APPLIED_VOLUME sayımının değerine dizgi şeklinde dönüş yapar. string VolumeDescription( const int val // değer ) const Parametreler val [in] ENUM_APPLIED_VOLUME sayımının değeri. Dönüş değeri ENUM_APPLIED_VOLUME sayımının dizgi şeklindeki değeri. PriceDescription AddToChart