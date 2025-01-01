DokümantasyonBölümler
VolumeDescription

Bu yöntem, ENUM_APPLIED_VOLUME sayımının değerine dizgi şeklinde dönüş yapar.

string  VolumeDescription(
   const int  val      // değer
   ) const

Parametreler

val

[in] ENUM_APPLIED_VOLUME sayımının değeri.

Dönüş değeri

ENUM_APPLIED_VOLUME sayımının dizgi şeklindeki değeri.