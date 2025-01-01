DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneVeri ToplamaCArrayObjCompareArray 

CompareArray

Diziyi başka bir diziyle karşılaştırır.

bool  CompareArray(
   const CArrayObj*  src      // kaynağın işaretçisi
   ) const

Parametreler

src

[in] CArrayObj sınıf örneğinin işaretçisi - karşılaştırma yapılacak kaynak elemanlar.

Dönüş Değeri

Diziler eşit ise 'true', aksi durumda 'false'

Örnek:

//--- CArrayObj::CompareArray(const CArrayObj*) için bir örnek
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- kaynak diziyi oluştur
   CArrayObj *src=new CArrayObj;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      delete array;
      return;
     }
   //--- diziyi doldur
   //--- . . .
   //--- başka bir dizi ile karşılaştır
   int result=array.CompareArray(src);
   //--- dizileri sil
   delete src;
   delete array;
  }
