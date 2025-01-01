- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
CompareArray
Diziyi başka bir diziyle karşılaştırır.
bool CompareArray(
Parametreler
src
[in] CArrayObj sınıf örneğinin işaretçisi - karşılaştırma yapılacak kaynak elemanlar.
Dönüş Değeri
Diziler eşit ise 'true', aksi durumda 'false'
Örnek:
//--- CArrayObj::CompareArray(const CArrayObj*) için bir örnek