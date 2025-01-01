CiMACD
CiMACD sınıfı, Moving Averages Convergence-Divergence teknik göstergesinin kullanımı için tasarlanmıştır.
Açıklama
CiMACD sınıfı, Moving Averages Convergence-Divergence göstergesi için veri erişimi, oluşturma, başlatma gibi uygulamaları içerir.
Bildirim
class CiMACD: public CIndicator
Başlık
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
Kalıtım hiyerarşisi
CiMACD
Sınıf Yöntemleri
Özellikler
Hızlı EMA için ortalama periyoduna dönüş yapar
Yavaş EMA için ortalama periyoduna dönüş yapar
Sinyal çizgisinin ortalama periyoduna dönüş yapar
Uygulanan fiyat türüne dönüş yapar
Oluşturma Yöntemleri
Göstergeyi oluşturur
|
Veri Erişim Yöntemleri
Ana çizgi tamponunun elemanına dönüş yapar
|
Sinyal çizgisi tamponunun elemanına dönüş yapar
Girdi/çıktı
virtual Type
Nesne tipi tanımlayıcısına dönüş yapar
|
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Sınıftan türetilen yöntemler CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Sınıftan türetilen yöntemler CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Sınıftan türetilen yöntemler CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Sınıftan türetilen yöntemler CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription