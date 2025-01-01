DokümantasyonBölümler
GetData

Gösterge tamponunun belirtilen konumundaki elemanı alır. Yöntem kullanılmadan önce güncel verilerle çalışmak için Refresh() çağrısı yapılmalıdır.

double  GetData(
   const int  buffer_num,     // tampon numarası
   const int  index           // eleman indisi
   ) const

Parametreler

buffer_num

[in]  Tampon numarası.

index

[in]  Elemanın indisi.

Dönüş değeri

Başarılı olması durumunda elemanın sayısal değerine, hata durumunda ise EMPTY_VALUE değerine dönüş yapar.

GetData

Gösterge tamponundan belirtilen başlangıç konumuna ve istenilen veri miktarına göre veri alır.

int  GetData(
   const int      start_pos,      // pozisyon
   const int      count,          // eleman sayısı
   const int      buffer_num,     // tampon numarası
   double&        buffer[]        // veri için hedef dizi
   ) const

Parametreler

start_pos

[in]  Gösterge tamponunun başlangıç konumu.

count

[in]  İhtiyaç duyulan eleman sayısı.

buffer_num

[in]  Gösterge tamponunun numarası.

buffer

[in]  Hedef veri dizisinin referansı.

Dönüş değeri

Başarı durumunda belirtilen tampondan alınan eleman sayısına, aksi durumda -1 değerine dönüş yapar.

GetData

Gösterge tamponundan belirtilen başlangıç zamanına ve istenilen veri miktarına göre veri alır.

int  GetData(
   const datetime  start_time,     // başlangıç zamanı
   const int       count,          // istenen eleman sayısı
   const int       buffer_num,     // tampon numarası
   double&         buffer[]        // veri için hedef dizi
   ) const

Parametreler

start_time

[in]  Başlangıç zamanı.

count

[in]  İhtiyaç duyulan eleman sayısı.

buffer_num

[in]  Gösterge tamponunun numarası.

buffer

[in]  Hedef dizinin referansı.

Dönüş değeri

Başarı durumunda belirtilen tampondan alınan eleman sayısına, aksi durumda -1 değerine dönüş yapar.

GetData

Gösterge tamponundan belirtilen başlangıç ve bitiş zamanına göre veri alır.

int  GetData(
   const datetime  start_time,     // başlangıç zamanı
   const datetime  stop_time,      // bitiş zamanı
   const int       buffer_num,     // tampon numarası
   double&         buffer[]        // veri için hedef dizi
   ) const

Parametreler

start_time

[in]  Başlangıç zamanı.

stop_time

[in]  Bitiş zamanı.

buffer_num

[in]  Gösterge tamponunun numarası.

buffer

[in]  Hedef dizinin referansı.

Dönüş değeri

Başarı durumunda belirtilen tampondan alınan eleman sayısına, aksi durumda -1 değerine dönüş yapar.