- Handle
- Status
- FullRelease
- Create
- BufferResize
- BarsCalculated
- GetData
- Refresh
- Minimum
- MinValue
- Maximum
- MaxValue
- MethodDescription
- PriceDescription
- VolumeDescription
- AddToChart
- DeleteFromChart
GetData
Gösterge tamponunun belirtilen konumundaki elemanı alır. Yöntem kullanılmadan önce güncel verilerle çalışmak için Refresh() çağrısı yapılmalıdır.
|
double GetData(
Parametreler
buffer_num
[in] Tampon numarası.
index
[in] Elemanın indisi.
Dönüş değeri
Başarılı olması durumunda elemanın sayısal değerine, hata durumunda ise EMPTY_VALUE değerine dönüş yapar.
GetData
Gösterge tamponundan belirtilen başlangıç konumuna ve istenilen veri miktarına göre veri alır.
|
int GetData(
Parametreler
start_pos
[in] Gösterge tamponunun başlangıç konumu.
count
[in] İhtiyaç duyulan eleman sayısı.
buffer_num
[in] Gösterge tamponunun numarası.
buffer
[in] Hedef veri dizisinin referansı.
Dönüş değeri
Başarı durumunda belirtilen tampondan alınan eleman sayısına, aksi durumda -1 değerine dönüş yapar.
GetData
Gösterge tamponundan belirtilen başlangıç zamanına ve istenilen veri miktarına göre veri alır.
|
int GetData(
Parametreler
start_time
[in] Başlangıç zamanı.
count
[in] İhtiyaç duyulan eleman sayısı.
buffer_num
[in] Gösterge tamponunun numarası.
buffer
[in] Hedef dizinin referansı.
Dönüş değeri
Başarı durumunda belirtilen tampondan alınan eleman sayısına, aksi durumda -1 değerine dönüş yapar.
GetData
Gösterge tamponundan belirtilen başlangıç ve bitiş zamanına göre veri alır.
|
int GetData(
Parametreler
start_time
[in] Başlangıç zamanı.
stop_time
[in] Bitiş zamanı.
buffer_num
[in] Gösterge tamponunun numarası.
buffer
[in] Hedef dizinin referansı.
Dönüş değeri
Başarı durumunda belirtilen tampondan alınan eleman sayısına, aksi durumda -1 değerine dönüş yapar.