Teknik Göstergeler ve Zaman-serileri için Temel ve Yardımcı Sınıflar

Bu bölüm, teknik göstergeler ve zaman-serileri için hazırlanmış temel ve yardımcı sınıflar ile çalışmanın teknik detaylarını ve MQL5 Standart Kütüphanesinin ilgili kısımları için gereken açıklamaları içermektedir.

Sınıf/grup Açıklama CSpreadBuffer Geçmiş spread (alış satış farkı) verileri tamponunun sınıfı CTimeBuffer Geçmiş açılış fiyatları tamponunun sınıfı CTickVolumeBuffer Geçmiş tik hacimleri tamponunun sınıfı CRealVolumeBuffer Geçmiş işlem hacimleri tamponunun sınıfı CDoubleBuffer double tipli veri tamponları için temel sınıf COpenBuffer Çubuk açılış fiyatları tamponunun sınıfı CHighBuffer Yüksek çubuk fiyatları tamponunun sınıfı CLowBuffer Düşük çubuk fiyatları tamponunun sınıfı CCloseBuffer Çubuk kapanış fiyatları tamponunun sınıfı CIndicatorBuffer Teknik gösterge tamponu sınıfı CSeries Zaman-serisi verilerine erişim için temel sınıf CPriceSeries Fiyat verilerine erişim için temel sınıf CIndicator Teknik göstregeler için temel sınıf CIndicators Teknik gösterge ve zaman-serileri koleksiyonu