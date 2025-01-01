- CSpreadBuffer
- CTimeBuffer
- CTickVolumeBuffer
- CRealVolumeBuffer
- CDoubleBuffer
- COpenBuffer
- CHighBuffer
- CLowBuffer
- CCloseBuffer
- CIndicatorBuffer
- CSeries
- CPriceSeries
- CIndicator
- CIndicators
Teknik Göstergeler ve Zaman-serileri için Temel ve Yardımcı Sınıflar
Bu bölüm, teknik göstergeler ve zaman-serileri için hazırlanmış temel ve yardımcı sınıflar ile çalışmanın teknik detaylarını ve MQL5 Standart Kütüphanesinin ilgili kısımları için gereken açıklamaları içermektedir.
|
Sınıf/grup
|
Açıklama
|
Geçmiş spread (alış satış farkı) verileri tamponunun sınıfı
|
Geçmiş açılış fiyatları tamponunun sınıfı
|
Geçmiş tik hacimleri tamponunun sınıfı
|
Geçmiş işlem hacimleri tamponunun sınıfı
|
double tipli veri tamponları için temel sınıf
|
Çubuk açılış fiyatları tamponunun sınıfı
|
Yüksek çubuk fiyatları tamponunun sınıfı
|
Düşük çubuk fiyatları tamponunun sınıfı
|
Çubuk kapanış fiyatları tamponunun sınıfı
|
Teknik gösterge tamponu sınıfı
|
Zaman-serisi verilerine erişim için temel sınıf
|
Fiyat verilerine erişim için temel sınıf
|
Teknik göstregeler için temel sınıf
|
Teknik gösterge ve zaman-serileri koleksiyonu
|
Sınıftan türetilen yöntemler CArrayObj
FreeMode, FreeMode, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Sınıftan türetilen yöntemler CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Sınıftan türetilen yöntemler CObject