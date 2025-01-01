DokümantasyonBölümler
Teknik Göstergeler ve Zaman-serileri için Temel ve Yardımcı Sınıflar

Bu bölüm, teknik göstergeler ve zaman-serileri için hazırlanmış temel ve yardımcı sınıflar ile çalışmanın teknik detaylarını ve MQL5 Standart Kütüphanesinin ilgili kısımları için gereken açıklamaları içermektedir.

Sınıf/grup

Açıklama

CSpreadBuffer

Geçmiş spread (alış satış farkı) verileri tamponunun sınıfı

CTimeBuffer

Geçmiş açılış fiyatları tamponunun sınıfı

CTickVolumeBuffer

Geçmiş tik hacimleri tamponunun sınıfı

CRealVolumeBuffer

Geçmiş işlem hacimleri tamponunun sınıfı

CDoubleBuffer

double tipli veri tamponları için temel sınıf

COpenBuffer

Çubuk açılış fiyatları tamponunun sınıfı

CHighBuffer

Yüksek çubuk fiyatları tamponunun sınıfı

CLowBuffer

Düşük çubuk fiyatları tamponunun sınıfı

CCloseBuffer

Çubuk kapanış fiyatları tamponunun sınıfı

CIndicatorBuffer

Teknik gösterge tamponu sınıfı

CSeries

Zaman-serisi verilerine erişim için temel sınıf

CPriceSeries

Fiyat verilerine erişim için temel sınıf

CIndicator

Teknik göstregeler için temel sınıf

CIndicators

Teknik gösterge ve zaman-serileri koleksiyonu

Sınıftan türetilen yöntemler CArrayObj

FreeMode, FreeMode, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Sınıftan türetilen yöntemler CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare