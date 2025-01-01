AssignArray

Dizinin elemanlarını başka bir diziden kopyalar

bool AssignArray(

const CArrayObj* src

)

Parametreler

src

[in] CArrayObj sınıf örneğinin (kopyalanacak kaynak elemanlar) işaretçisi.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', elemanlar kopyalanamazsa 'false'.

Not

Alıcı dizi AssignArray çağrısından önce boş değilse tüm elemanları diziden kaldırılır ve bellek yönetimi açıksa silinen elemanlar serbest bırakılır. Bu durumda alıcı dizi kaynak dizinin kopyası olur. Ayrıca bakın: CArrayObj::AddArray(const CArrayObj*).

Örnek: