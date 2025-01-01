- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
AssignArray
Dizinin elemanlarını başka bir diziden kopyalar
|
bool AssignArray(
Parametreler
src
[in] CArrayObj sınıf örneğinin (kopyalanacak kaynak elemanlar) işaretçisi.
Dönüş Değeri
Başarılı ise 'true', elemanlar kopyalanamazsa 'false'.
Not
Alıcı dizi AssignArray çağrısından önce boş değilse tüm elemanları diziden kaldırılır ve bellek yönetimi açıksa silinen elemanlar serbest bırakılır. Bu durumda alıcı dizi kaynak dizinin kopyası olur. Ayrıca bakın: CArrayObj::AddArray(const CArrayObj*).
Örnek:
|
//--- CArrayObj::AssignArray(const CArrayObj*) için bir örnek