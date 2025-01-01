DokümantasyonBölümler
AssignArray

Dizinin elemanlarını başka bir diziden kopyalar

bool  AssignArray(
   const CArrayObj*  src      // kaynağın işaretçisi
   )

Parametreler

src

[in] CArrayObj sınıf örneğinin (kopyalanacak kaynak elemanlar) işaretçisi.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', elemanlar kopyalanamazsa 'false'.

Not

Alıcı dizi AssignArray çağrısından önce boş değilse tüm elemanları diziden kaldırılır ve bellek yönetimi açıksa silinen elemanlar serbest bırakılır. Bu durumda alıcı dizi kaynak dizinin kopyası olur. Ayrıca bakın: CArrayObj::AddArray(const CArrayObj*).

Örnek:

//--- CArrayObj::AssignArray(const CArrayObj*) için bir örnek
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- kaynak diziyi oluştur
   CArrayObj *src=new CArrayObj;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      delete array;
      return;
     }
   //--- serbest durum bayrağını sıfırla
   src.FreeMode(false);
   //--- diziyi doldur
   //--- . . .
   //--- başka bir dizi ata
   if(!array.AssignArray(src))
     {
      printf("Dizi atama hatası");
      delete src;
      delete array;
      return;
     }
   //--- diziler aynı
   //--- kaynak diziyi elemanlarını silmeden kaldır
   delete src;
   //--- diziyi kullan
   //--- . . .
   //--- diziyi sil
   delete array;
  }