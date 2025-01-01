DokümantasyonBölümler
Belirtilen parametrelerle gösterge oluşturur.

bool  Create(
   const string           symbol,         // sembol
   const ENUM_TIMEFRAMES  period,         // periyot
   const ENUM_INDICATOR   type,           // tip
   const int              num_params,     // parametrelerin sayısı
   const MqlParam&        params[]        // parametre dizisinin referansı
   )

Parametreler

symbol

[in]  Sembol ismi.

period

[in]  Periyot (ENUM_TIMEFRAMES sayımının değerlerinden biri).

type

[in]  Gösterge tipi (ENUM_INDICATOR sayımının değerlerinden biri).

num_params

[in]  Gösterge parametrelerinin sayısı.

params

[in]  Gösterge için parametre dizisinin referansı.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', gösterge oluşturulamadıysa 'false'.