- Handle
- Status
- FullRelease
- Create
- BufferResize
- BarsCalculated
- GetData
- Refresh
- Minimum
- MinValue
- Maximum
- MaxValue
- MethodDescription
- PriceDescription
- VolumeDescription
- AddToChart
- DeleteFromChart
Create
Belirtilen parametrelerle gösterge oluşturur.
bool Create(
Parametreler
symbol
[in] Sembol ismi.
period
[in] Periyot (ENUM_TIMEFRAMES sayımının değerlerinden biri).
type
[in] Gösterge tipi (ENUM_INDICATOR sayımının değerlerinden biri).
num_params
[in] Gösterge parametrelerinin sayısı.
params
[in] Gösterge için parametre dizisinin referansı.
Dönüş değeri
Başarılı ise 'true', gösterge oluşturulamadıysa 'false'.