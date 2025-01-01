DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneVeri ToplamaCArrayObjUpdate 

Update

Dizinin belirtilen konumundaki elemanı değiştirir.

bool  Update(
   int       pos,         // konum
   CObject*  element      // değer
   )

Parametreler

pos

[in] Değiştirilecek elemanın dizideki konumu

element

[in] Yeni elemanın değeri

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', eleman değiştirilemezse 'false'.

Not

Geçersiz bir işaretçinin (NULL gibi) parametre olarak geçirilmesi durumunda eleman değişmeyecektir. Bellek yönetimi etkinse kalıntı bellek boşaltılır.

Örnek:

//--- CArrayObj::Update(int,CObject*) için bir örnek
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- diziye eleman ekle
   //--- . . .
   //--- elemanı güncelle
   if(!array.Update(0,new CObject))
     {
      printf("Güncelleme hatası");
      delete array;
      return;
     }
   //--- diziyi sil
   delete array;
  }