CSeries

CSeries, Standart Kütüphanenin zaman-serisi verilerine erişmek için bir temel sınıftır.

Açıklama

CSeries sınıfı, MQL5 zaman-serisi fonksiyonlarına ve onların soyundan gelen tüm yöntemlere kolay erişim sağlar.

Bildirim

class CSeries: public CArrayObj

Başlık

#include <Indicators\Series.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi CObject CArray CArrayObj CSeries İlk nesil CIndicator, CiRealVolume, CiSpread, CiTickVolume, CiTime, CPriceSeries

Sınıf Yöntemleri

Özellikler Name Zaman-serisinin veya göstergenin ismini alır BuffersTotal Zaman-serisinin veya göstergenin tamponlarının sayısını alır Timeframe Zaman-serisinin veya göstergenin zaman-dilimleri bayrağını alır Symbol Zaman-serisinin veya göstergenin sembolünü alır Period Zaman-serisinin veya göstergenin periyodunu alır RefreshCurrent Mevcut verinin güncelleme bayrağını alır/ayarlar Veri Erişim Yöntemleri virtual BufferResize Zaman-serisinin veya göstergenin tampon boyutunu ayarlar Veri Güncelleme Yöntemleri virtual Refresh Zaman-serisinin veya göstergenin verilerini günceller PeriodDescription Periyot değerini dizgi cinsinden alır