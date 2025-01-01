DokümantasyonBölümler
CSeries

CSeries, Standart Kütüphanenin zaman-serisi verilerine erişmek için bir temel sınıftır.

Açıklama

CSeries sınıfı, MQL5 zaman-serisi fonksiyonlarına ve onların soyundan gelen tüm yöntemlere kolay erişim sağlar.

Bildirim

   class CSeries: public CArrayObj

Başlık

   #include <Indicators\Series.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

İlk nesil

CIndicator, CiRealVolume, CiSpread, CiTickVolume, CiTime, CPriceSeries

Sınıf Yöntemleri

Özellikler

 

Name

Zaman-serisinin veya göstergenin ismini alır

BuffersTotal

Zaman-serisinin veya göstergenin tamponlarının sayısını alır

Timeframe

Zaman-serisinin veya göstergenin zaman-dilimleri bayrağını alır

Symbol

Zaman-serisinin veya göstergenin sembolünü alır

Period

Zaman-serisinin veya göstergenin periyodunu alır

RefreshCurrent

Mevcut verinin güncelleme bayrağını alır/ayarlar

Veri Erişim Yöntemleri

 

virtual BufferResize

Zaman-serisinin veya göstergenin tampon boyutunu ayarlar

Veri Güncelleme Yöntemleri

 

virtual Refresh

Zaman-serisinin veya göstergenin verilerini günceller

PeriodDescription

Periyot değerini dizgi cinsinden alır

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Sınıftan türetilen yöntemler CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast