CSeries
CSeries, Standart Kütüphanenin zaman-serisi verilerine erişmek için bir temel sınıftır.
Açıklama
CSeries sınıfı, MQL5 zaman-serisi fonksiyonlarına ve onların soyundan gelen tüm yöntemlere kolay erişim sağlar.
Bildirim
|
class CSeries: public CArrayObj
Başlık
|
#include <Indicators\Series.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
CSeries
İlk nesil
CIndicator, CiRealVolume, CiSpread, CiTickVolume, CiTime, CPriceSeries
Sınıf Yöntemleri
|
Özellikler
|
|
Zaman-serisinin veya göstergenin ismini alır
|
Zaman-serisinin veya göstergenin tamponlarının sayısını alır
|
Zaman-serisinin veya göstergenin zaman-dilimleri bayrağını alır
|
Zaman-serisinin veya göstergenin sembolünü alır
|
Zaman-serisinin veya göstergenin periyodunu alır
|
Mevcut verinin güncelleme bayrağını alır/ayarlar
|
Veri Erişim Yöntemleri
|
|
virtual BufferResize
|
Zaman-serisinin veya göstergenin tampon boyutunu ayarlar
|
Veri Güncelleme Yöntemleri
|
|
virtual Refresh
|
Zaman-serisinin veya göstergenin verilerini günceller
|
Periyot değerini dizgi cinsinden alır
|
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Sınıftan türetilen yöntemler CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Sınıftan türetilen yöntemler CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast