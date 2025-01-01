DokümantasyonBölümler
CreateElement

Dizinin belirtilen konumunda yeni eleman oluşturur.

bool  CreateElement(
   int  index      // konum
   )

Parametreler

index

[in] Yeni elemanın oluşturulacağı dizi konumu.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', eleman oluşturulamazsa 'false'.

Not

CArrayObj sınıfındaki CreateElement (int) yöntemi her zaman 'false' dönüşü yapacak ve herhangi bir eylem gerçekleştirmeyecektir. Gerekli görüldüğünde, CreateElement (int) yöntemi türetik sınıf içinde uygulanmalıdır.

Örnek:

//--- CArrayObj::CreateElement(int) için bir örnek.
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   int        size=100;
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- diziyi doldur
   array.Reserve(size);
   for(int i=0;i<size;i++)
     {
      if(!array.CreateElement(i))
        {
         printf("Eleman oluşturma hatası");
         delete array;
         return;
        }
     }
   //--- diziyi kullan
   //--- . . .
   //--- diziyi sil
   delete array;
  }
Add