CiAD

CiAD sınıfı Accumulation/Distribution teknik göstergesinin kullanımı için tasarlanmıştır.

Açıklama

CiAD sınıfı, Accumulation/Distribution göstergesi için oluşturma, başlatma ve veri erişimi gibi yöntemler sağlar.

Bildirim

class CiAD: public CIndicator

Başlık

#include <Indicators\Volumes.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi CObject CArray CArrayObj CSeries CIndicator CiAD

Sınıf Yöntemleri

Özellikler Applied Uygulanacak hacim tipine dönüş yapar Oluşturma Yöntemleri Create Göstergeyi oluşturur Veri Erişim Yöntemleri Main Tampon elemanına dönüş yapar Girdi/çıktı virtual Type Nesne tipi tanımlayıcısına dönüş yapar