CiAD

CiAD sınıfı Accumulation/Distribution teknik göstergesinin kullanımı için tasarlanmıştır.

Açıklama

CiAD sınıfı, Accumulation/Distribution göstergesi için oluşturma, başlatma ve veri erişimi gibi yöntemler sağlar.

Bildirim

   class CiAD: public CIndicator

Başlık

   #include <Indicators\Volumes.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiAD

Sınıf Yöntemleri

Özellikler

 

Applied

Uygulanacak hacim tipine dönüş yapar

Oluşturma Yöntemleri

 

Create

Göstergeyi oluşturur

Veri Erişim Yöntemleri

 

Main

Tampon elemanına dönüş yapar

Girdi/çıktı

 

virtual Type

Nesne tipi tanımlayıcısına dönüş yapar

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Sınıftan türetilen yöntemler CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Sınıftan türetilen yöntemler CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Sınıftan türetilen yöntemler CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription