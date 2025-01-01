CiAD
CiAD sınıfı Accumulation/Distribution teknik göstergesinin kullanımı için tasarlanmıştır.
Açıklama
CiAD sınıfı, Accumulation/Distribution göstergesi için oluşturma, başlatma ve veri erişimi gibi yöntemler sağlar.
Bildirim
class CiAD: public CIndicator
Başlık
#include <Indicators\Volumes.mqh>
Kalıtım hiyerarşisi
CiAD
Sınıf Yöntemleri
Özellikler
Uygulanacak hacim tipine dönüş yapar
Oluşturma Yöntemleri
|
Göstergeyi oluşturur
|
Veri Erişim Yöntemleri
|
Tampon elemanına dönüş yapar
|
Girdi/çıktı
|
virtual Type
Nesne tipi tanımlayıcısına dönüş yapar
|
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Sınıftan türetilen yöntemler CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Sınıftan türetilen yöntemler CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Sınıftan türetilen yöntemler CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Sınıftan türetilen yöntemler CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription