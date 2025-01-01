DokümantasyonBölümler
Belirtilen tamponun belirtilen aralığındaki minimal elemanın indisini ve değerini alır.

double  MinValue(
   const int   buffer_num,     // tampon numarası
   const int   start,          // başlangıç indisi
   const int   count,          // işlenecek elemanların sayısı
   int&        index           // referans
   ) const

Parametreler

buffer_num

[in]  Elemanların aranacağı tamponun numarası.

start

[in]  Başlangıç indisi.

count

[in]  İşlenecek elemanların sayısı.

index

[out]  Minimal elemanın indisi için int tipli referans değişkeni.

Dönüş değeri

Belirtilen tamponun belirtilen aralığındaki minimal elemanın değeri.

Not

Minimal elemanın indisi referansla geçirilen değişkenin indisine kaydedilir.