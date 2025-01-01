- Handle
MinValue
Belirtilen tamponun belirtilen aralığındaki minimal elemanın indisini ve değerini alır.
|
double MinValue(
Parametreler
buffer_num
[in] Elemanların aranacağı tamponun numarası.
start
[in] Başlangıç indisi.
count
[in] İşlenecek elemanların sayısı.
index
[out] Minimal elemanın indisi için int tipli referans değişkeni.
Dönüş değeri
Belirtilen tamponun belirtilen aralığındaki minimal elemanın değeri.
Not
Minimal elemanın indisi referansla geçirilen değişkenin indisine kaydedilir.