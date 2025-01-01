MQL5 ReferansıStandart KütüphaneVeri ToplamaCArrayTotal StepStepTotalAvailableMaxIsSortedSortModeClearSortSaveLoad Total Dizi elemanlarının toplam sayısını alır. int Total() const; Dönüş Değeri Dizideki elemanların sayısı. Örnek: //--- CArray::Total() için bir örnek #include <Arrays\Array.mqh> //--- void OnStart() { CArray *array=new CArray; //--- if(array==NULL) { printf("Nesne oluşturma hatası"); return; } //--- toplamı kontrol et int total=array.Total(); //--- diziyi kullan //--- ... //--- diziyi sil delete array; } Step Available