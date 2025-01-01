DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneVeri ToplamaCArrayTotal 

Total

Dizi elemanlarının toplam sayısını alır.

int  Total() const;

Dönüş Değeri

Dizideki elemanların sayısı.

Örnek:

//--- CArray::Total() için bir örnek
#include <Arrays\Array.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArray *array=new CArray;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- toplamı kontrol et
   int total=array.Total();
   //--- diziyi kullan
   //--- ...
   //--- diziyi sil
   delete array;
  }