CiAlligator 

CiAlligator

CiAlligator sınıfı, Alligator teknik göstergesinin kullanımı için tasarlanmıştır.

Açıklama

CiAlligator sınıfı, Alligator göstergesi için veri erişimi, oluşturma, başlatma gibi uygulamaları içerir.

Bildirim

   class CiAlligator: public CIndicator

Başlık

   #include <Indicators\BillWilliams.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiAlligator

Sınıf Yöntemleri

Özellikler

 

JawPeriod

Jaw (çene) çizgisinin ortalama periyoduna dönüş yapar

JawShift

Jaw çizgisinin yatay kaydırma değerine dönüş yapar

TeethPeriod

Teeth (diş) çizgisinin ortalama periyodunu alır

TeethShift

Teeths çizgisinin yatay kaydırma değerine dönüş yapar

LipsPeriod

Lips (dudak) çizgisinin ortalama periyodunu alır

LipsShift

Lips çizgisinin yatay kaydırma değerine dönüş yapar

MaMethod

Ortalama yöntemine dönüş yapar

Applied

Uygulanan fiyat türüne dönüş yapar

Oluşturma Yöntemleri

 

Create

Göstergeyi oluşturur

Veri Erişim Yöntemleri

 

Jaw

Jaws çizgisi tamponunun elemanına dönüş yapar

Teeth

Teeths çizgisi tamponunun elemanına dönüş yapar

Lips

Lips çizgisi tamponunun elemanına dönüş yapar

Girdi/çıktı

 

virtual Type

Nesne tipi tanımlayıcısına dönüş yapar

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Sınıftan türetilen yöntemler CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Sınıftan türetilen yöntemler CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Sınıftan türetilen yöntemler CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription