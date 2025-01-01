CiAlligator
CiAlligator sınıfı, Alligator teknik göstergesinin kullanımı için tasarlanmıştır.
Açıklama
CiAlligator sınıfı, Alligator göstergesi için veri erişimi, oluşturma, başlatma gibi uygulamaları içerir.
Bildirim
class CiAlligator: public CIndicator
Başlık
#include <Indicators\BillWilliams.mqh>
Kalıtım hiyerarşisi
CiAlligator
Sınıf Yöntemleri
Özellikler
Jaw (çene) çizgisinin ortalama periyoduna dönüş yapar
Jaw çizgisinin yatay kaydırma değerine dönüş yapar
Teeth (diş) çizgisinin ortalama periyodunu alır
Teeths çizgisinin yatay kaydırma değerine dönüş yapar
Lips (dudak) çizgisinin ortalama periyodunu alır
Lips çizgisinin yatay kaydırma değerine dönüş yapar
Ortalama yöntemine dönüş yapar
Uygulanan fiyat türüne dönüş yapar
Oluşturma Yöntemleri
Göstergeyi oluşturur
Veri Erişim Yöntemleri
Jaws çizgisi tamponunun elemanına dönüş yapar
Teeths çizgisi tamponunun elemanına dönüş yapar
Lips çizgisi tamponunun elemanına dönüş yapar
Girdi/çıktı
virtual Type
Nesne tipi tanımlayıcısına dönüş yapar
|
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Sınıftan türetilen yöntemler CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Sınıftan türetilen yöntemler CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Sınıftan türetilen yöntemler CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Sınıftan türetilen yöntemler CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription