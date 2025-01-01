- TenkanSenPeriod
- KijunSenPeriod
- SenkouSpanBPeriod
- Create
- TenkanSen
- KijunSen
- SenkouSpanA
- SenkouSpanB
- ChinkouSpan
- Type
CiIchimoku
CiIchimoku sınıfı, Ichimoku Kinko Hyo teknik göstergesinin kullanımı için tasarlanmıştır.
Açıklama
CiIchimoku sınıfı, Ichimoku Kinko Hyo göstergesi için veri erişimi, oluşturma, başlatma gibi uygulamaları içerir.
Bildirim
|
class CiIchimoku: public CIndicator
Başlık
|
#include <Indicators\Trend.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
CiIchimoku
Sınıf Yöntemleri
|
Özellikler
|
|
TenkanSen periyoduna dönüş yapar
|
KijunSen periyoduna dönüş yapar
|
SenkouSpanB periyoduna dönüş yapar
|
Oluşturma Yöntemleri
|
|
Göstergeyi oluşturur
|
Veri Erişim Yöntemleri
|
|
TenkanSen çizgisi tamponunun elemanına dönüş yapar
|
KijunSen çizgisi tamponunun elemanına dönüş yapar
|
SenkouSpanA çizgisi tamponunun elemanına dönüş yapar
|
SenkouSpanB çizgisi tamponunun elemanına dönüş yapar
|
ChikouSpan çizgisi tamponunun elemanına dönüş yapar
|
Girdi/çıktı
|
|
virtual Type
|
Nesne tipi tanımlayıcısına dönüş yapar
|
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Sınıftan türetilen yöntemler CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Sınıftan türetilen yöntemler CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Sınıftan türetilen yöntemler CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Sınıftan türetilen yöntemler CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription