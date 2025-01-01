DokümantasyonBölümler
CiIchimoku

CiIchimoku sınıfı, Ichimoku Kinko Hyo teknik göstergesinin kullanımı için tasarlanmıştır.

Açıklama

CiIchimoku sınıfı, Ichimoku Kinko Hyo göstergesi için veri erişimi, oluşturma, başlatma gibi uygulamaları içerir.

Bildirim

   class CiIchimoku: public CIndicator

Başlık

   #include <Indicators\Trend.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiIchimoku

Sınıf Yöntemleri

Özellikler

 

TenkanSenPeriod

TenkanSen periyoduna dönüş yapar

KijunSenPeriod

KijunSen periyoduna dönüş yapar

SenkouSpanBPeriod

SenkouSpanB periyoduna dönüş yapar

Oluşturma Yöntemleri

 

Create

Göstergeyi oluşturur

Veri Erişim Yöntemleri

 

TenkanSen

TenkanSen çizgisi tamponunun elemanına dönüş yapar

KijunSen

KijunSen çizgisi tamponunun elemanına dönüş yapar

SenkouSpanA

SenkouSpanA çizgisi tamponunun elemanına dönüş yapar

SenkouSpanB

SenkouSpanB çizgisi tamponunun elemanına dönüş yapar

ChikouSpan

ChikouSpan çizgisi tamponunun elemanına dönüş yapar

Girdi/çıktı

 

virtual Type

Nesne tipi tanımlayıcısına dönüş yapar

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Sınıftan türetilen yöntemler CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Sınıftan türetilen yöntemler CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Sınıftan türetilen yöntemler CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription