Teknik göstergeler ve zaman-serileri

Bu bölüm, teknik göstergeler ve zaman-serileri sınıfları ile çalışmanın teknik detaylarını ve MQL5 Standart Kütüphanesinin ilgili kısımları için gereken açıklamaları içermektedir.

Teknik göstergeler ve zaman-serileri sınıfları, uygulamalar (betikler, Uzman Danışmanlar) geliştirirken zaman kazandıracaktır.

MQL5 Standart Kütüphanesinin gösterge ve zaman-serileri sınıfları, terminalin Include\Indicators çalışma klasöründe yer almaktadır.