- Temel sınıflar
- Zaman-serisi sınıfları
- Trend Göstergeleri
- Osilatörler
- Hacim göstergeleri
- Bill Williams Göstergeleri
- Özel göstergeler
Teknik göstergeler ve zaman-serileri
Bu bölüm, teknik göstergeler ve zaman-serileri sınıfları ile çalışmanın teknik detaylarını ve MQL5 Standart Kütüphanesinin ilgili kısımları için gereken açıklamaları içermektedir.
Teknik göstergeler ve zaman-serileri sınıfları, uygulamalar (betikler, Uzman Danışmanlar) geliştirirken zaman kazandıracaktır.
MQL5 Standart Kütüphanesinin gösterge ve zaman-serileri sınıfları, terminalin Include\Indicators çalışma klasöründe yer almaktadır.
Sınıf/grup
Açıklama
Temel ve yardımcı sınıfların grubu
Zaman-serisi sınıflarının grubu
Trend göstergesi sınıflarının grubu
Osilatör gösterge sınıflarının grubu
Hacim göstergesi sınıflarının grubu
Bill Williams göstergelerinin sınıfları
Özel gösterge sınıfı