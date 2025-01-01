DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGöstergeler 

Teknik göstergeler ve zaman-serileri

Bu bölüm, teknik göstergeler ve zaman-serileri sınıfları ile çalışmanın teknik detaylarını ve MQL5 Standart Kütüphanesinin ilgili kısımları için gereken açıklamaları içermektedir.

Teknik göstergeler ve zaman-serileri sınıfları, uygulamalar (betikler, Uzman Danışmanlar) geliştirirken zaman kazandıracaktır.

MQL5 Standart Kütüphanesinin gösterge ve zaman-serileri sınıfları, terminalin Include\Indicators çalışma klasöründe yer almaktadır.

Sınıf/grup

Açıklama

Temel sınıflar

Temel ve yardımcı sınıfların grubu

Zaman-serisi sınıfları

Zaman-serisi sınıflarının grubu

Trend Göstergeleri

Trend göstergesi sınıflarının grubu

Osilatörler

Osilatör gösterge sınıflarının grubu

Hacim göstergeleri

Hacim göstergesi sınıflarının grubu

Bill Williams Göstergeleri

Bill Williams göstergelerinin sınıfları

Özel göstergeler

Özel gösterge sınıfı