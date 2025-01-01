MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGöstergelerTemel sınıflarCIndicatorDeleteFromChart HandleStatusFullReleaseCreateBufferResizeBarsCalculatedGetDataRefreshMinimumMinValueMaximumMaxValueMethodDescriptionPriceDescriptionVolumeDescriptionAddToChartDeleteFromChart DeleteFromChart Göstergeyi çizelgeden siler. bool DeleteFromChart( const long chart, // çizelge tanımlayıcısı const int subwin // çizelge alt-pencresi ) Parametreler chart [in] Çizelge tanımlayıcısı. subwin [in] Çizelge alt-penceresi. Dönüş değeri Başarılı ise 'true', hata durumunda 'false'. AddToChart CIndicators