PriceDescription

Bu yöntem ENUM_APPLIED_PRICE sayımının değerini dizgi şeklindealır.

string  PriceDescription(
   const int  val      // değer
   ) const

Parametreler

val

[in] ENUM_APPLIED_PRICE sayımının değeri.

Dönüş değeri

ENUM_APPLIED_PRICEsayımının dizgi şeklinde değeri.