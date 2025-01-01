- FreeMode
SearchGreat
Sıralı dizi içinde, belirtilen örnekten daha büyük olan bir eleman arar.
|
int SearchGreat(
Parametreler
element
[in] dizi içinde aranacak örnek eleman.
Dönüş Değeri
Başarı durumunda bulunan elemanın konumu, eleman bulunamazsa -1.
Örnek:
//--- CArrayObj::SearchGreat(CObject*) için bir örnek