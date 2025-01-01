MQL5 ReferansıStandart KütüphaneVeri ToplamaCArrayClear StepStepTotalAvailableMaxIsSortedSortModeClearSortSaveLoad Clear Belleği boşaltmadan dizi elemanlarının tamamını temizler. void Clear() Dönüş Değeri Yok. Örnek: //--- CArray::Clear() için bir örnek #include <Arrays\Array.mqh> //--- void OnStart() { CArray *array=new CArray; //--- if(array==NULL) { printf("Nesne oluşturma hatası"); return; } //--- diziyi kullan //--- ... //--- diziyi temizle array.Clear(); //--- diziyi sil delete array; } SortMode Sort