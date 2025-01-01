DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneVeri ToplamaCArrayClear 

Clear

Belleği boşaltmadan dizi elemanlarının tamamını temizler.

void  Clear()

Dönüş Değeri

Yok.

Örnek:

//--- CArray::Clear() için bir örnek
#include <Arrays\Array.mqh>
//---
void OnStart()
 {
 CArray *array=new CArray;
 //---
 if(array==NULL)
 {
 printf("Nesne oluşturma hatası");
 return;
 }
 //--- diziyi kullan
 //--- ...
 //--- diziyi temizle
 array.Clear();
 //--- diziyi sil
 delete array;
 }