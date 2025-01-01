CiBWMFI
CiBWMFI sınıfı, Bill Williams'ın Market Facilitation Index teknik göstergesinin kullanımı için tasarlanmıştır.
Açıklama
CiBWMFI sınıfı, Bill Williams'ın Market Facilitation Index teknik göstergesi için veri erişimi, oluşturma, başlatma gibi uygulamaları içerir.
Bildirim
class CiBWMFI: public CIndicator
Başlık
#include <Indicators\BillWilliams.mqh>
Kalıtım hiyerarşisi
CiBWMFI
Sınıf Yöntemleri
Özellikler
Uygulanacak hacim tipine dönüş yapar
Oluşturma Yöntemleri
|
Göstergeyi oluşturur
Veri Erişim Yöntemleri
|
Tampon elemanına dönüş yapar
Girdi/çıktı
|
virtual Type
Nesne tipi tanımlayıcısına dönüş yapar
|
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Sınıftan türetilen yöntemler CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Sınıftan türetilen yöntemler CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Sınıftan türetilen yöntemler CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Sınıftan türetilen yöntemler CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription