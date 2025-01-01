DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGöstergelerTemel sınıflarCIndicatorAddToChart 

AddToChart

Göstergeyi çizelgeye ekler.

bool  AddToChart(
   const long  chart,     // çizelge tanımlayıcısı
   const int  subwin      // çizelge alt-pencresi
   )

Parametreler

chart

[in]  Çizelge tanımlayıcısı.

subwin

[in]  Çizelge alt-penceresi.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', hata durumunda 'false'.