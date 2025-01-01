DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGöstergelerBill Williams GöstergeleriCiGator 

CiGator

CiGator sınıfı Gator Oscillator teknik göstergesinin kullanımı için tasarlanmıştır.

Açıklama

CiGator sınıfı Gator Oscillator teknik göstergesi için veri erişimi, oluşturma, başlatma gibi uygulamaları içerir.

Bildirim

   class CiGator: public CIndicator

Başlık

   #include <Indicators\BillWilliams.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiGator

Sınıf Yöntemleri

Özellikler

 

JawPeriod

Jaw (çene) çizgisinin ortalama periyoduna dönüş yapar

JawShift

Jaw çizgisinin yatay kaydırma değerine dönüş yapar

TeethPeriod

Teeth (diş) çizgisinin ortalama periyodunu alır

TeethShift

Teeths çizgisinin yatay kaydırma değerine dönüş yapar

LipsPeriod

Lips (dudak) çizgisinin ortalama periyodunu alır

LipsShift

Lips çizgisinin yatay kaydırma değerine dönüş yapar

MaMethod

Ortalama yöntemine dönüş yapar

Applied

Uygulanan fiyat türüne dönüş yapar

Oluşturma Yöntemleri

 

Create

Göstergeyi oluşturur

Veri Erişim Yöntemleri

 

Upper

Üst tamponun elemanına dönüş yapar

Lower

Alt tamponun elemanına dönüş yapar

Girdi/çıktı

 

virtual Type

Nesne tipi tanımlayıcısına dönüş yapar

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Sınıftan türetilen yöntemler CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Sınıftan türetilen yöntemler CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Sınıftan türetilen yöntemler CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription