BarsCalculated

Gösterge için hesaplanmış çubuk sayısına dönüş yapar.

int BarsCalculated() const;

Dönüş Değeri

Gösterge tamponunda hesaplanmış veri miktarına veya hata durumunda (henüz herhangi bir veri hesaplanmamışsa) -1 değerine dönüş yapar.