MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGöstergelerTemel sınıflarCIndicatorBarsCalculated HandleStatusFullReleaseCreateBufferResizeBarsCalculatedGetDataRefreshMinimumMinValueMaximumMaxValueMethodDescriptionPriceDescriptionVolumeDescriptionAddToChartDeleteFromChart BarsCalculated Gösterge için hesaplanmış çubuk sayısına dönüş yapar. int BarsCalculated() const; Dönüş Değeri Gösterge tamponunda hesaplanmış veri miktarına veya hata durumunda (henüz herhangi bir veri hesaplanmamışsa) -1 değerine dönüş yapar. BufferResize GetData