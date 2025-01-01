CiBands
CiBands sınıfı Bollinger Bands® teknik göstergesinin kullanımı için tasarlanmıştır.
Açıklama
CiBands sınıfı, Bollinger Bands® göstergesi için veri erişimi, oluşturma, başlatma gibi uygulamaları içerir.
Bildirim
class CiBands: public CIndicator
Başlık
#include <Indicators\Trend.mqh>
Kalıtım hiyerarşisi
CiBands
Sınıf Yöntemleri
Özellikler
Ortalama periyoduna dönüş yapar
Yatay kaydırma değerine dönüş yapar
Sapma değerine dönüş yapar
Uygulanan fiyat türüne dönüş yapar
Oluşturma Yöntemleri
Göstergeyi oluşturur
|
Veri Erişim Yöntemleri
Ana çizgi tamponunun elemanına dönüş yapar
Üst çizgi tamponunun elemanına dönüş yapar
Alt çizgi tamponunun elemanına dönüş yapar
Girdi/çıktı
virtual Type
Nesne tipi tanımlayıcısına dönüş yapar
|
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Sınıftan türetilen yöntemler CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Sınıftan türetilen yöntemler CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Sınıftan türetilen yöntemler CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Sınıftan türetilen yöntemler CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription