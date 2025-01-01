DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGöstergelerTrend GöstergeleriCiEnvelopes 

CiEnvelopes

CiEnvelopes sınıfı, Envelopes teknik göstergesinin kullanımı için tasarlanmıştır.

Açıklama

CiEnvelopes sınıfı, Envelopes göstergesi için veri erişimi, oluşturma, başlatma gibi uygulamaları içerir.

Bildirim

   class CiEnvelopes: public CIndicator

Başlık

   #include <Indicators\Trend.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiEnvelopes

Sınıf Yöntemleri

Özellikler

 

MaPeriod

Ortalama periyoduna dönüş yapar

MaShift

Yatay kaydırma değerine dönüş yapar

MaMethod

Ortalama yöntemine dönüş yapar

Deviation

Sapma değerine dönüş yapar

Applied

Uygulanan fiyat türüne dönüş yapar

Oluşturma Yöntemleri

 

Create

Göstergeyi oluşturur

Veri Erişim Yöntemleri

 

Upper

Üst çizgi tamponunun elemanına dönüş yapar

Lower

Alt çizgi tamponunun elemanına dönüş yapar

Girdi/çıktı

 

virtual Type

Nesne tipi tanımlayıcısına dönüş yapar

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Sınıftan türetilen yöntemler CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Sınıftan türetilen yöntemler CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Sınıftan türetilen yöntemler CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription