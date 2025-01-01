MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGöstergelerTemel sınıflarCIndicatorBufferResize HandleStatusFullReleaseCreateBufferResizeBarsCalculatedGetDataRefreshMinimumMinValueMaximumMaxValueMethodDescriptionPriceDescriptionVolumeDescriptionAddToChartDeleteFromChart BufferResize Gösterge tamponunun boyutunu ayarlar ayarlar virtual bool BufferResize( const int size // boyut ) Parametreler size [in] Yeni tampon boyutu. Dönüş değeri İşlem başarılıysa -true, değilse -false Not Tüm gösterge tamponları aynı boyuttadır. Create BarsCalculated