DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGöstergelerTemel sınıflarCIndicatorBufferResize 

BufferResize

Gösterge tamponunun boyutunu ayarlar ayarlar

virtual bool  BufferResize(
   const int  size      // boyut
   )

Parametreler

size

[in]  Yeni tampon boyutu.

Dönüş değeri

İşlem başarılıysa -true, değilse -false

Not

Tüm gösterge tamponları aynı boyuttadır.