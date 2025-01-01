//--- CArrayObj::DeleteRange(int,int) için bir örnek

#include <Arrays\ArrayObj.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayObj *array=new CArrayObj;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Nesne oluşturma hatası");

return;

}

//--- diziye eleman ekle

//--- . . .

//--- elemanları sil

if(!array.DeleteRange(0,10))

{

printf("Silme hatası");

delete array;

return;

}

//--- diziyi sil

delete array;

}