SearchFirst

Sıralı dizi içinde, belirtilen kriteri sağlayan ilk elemanı arar.

int  SearchFirst(
   CObject*  element      // örnek
   ) const

Parametreler

element

[in] dizi içinde aranacak örnek eleman.

Dönüş Değeri

Başarı durumunda bulunan elemanın konumu, eleman bulunamazsa -1.

Örnek:

//--- CArrayObj::SearchFirst(CObject*) için bir örnek
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- diziye eleman ekle
   //--- . . .
   //--- diziyi sırala
   array.Sort();
   //--- örneği oluştur
   CObject *sample=new CObject;
   if(sample==NULL)
     {
      printf("Örnek oluşturma hatası");
      delete array;
      return;
     }
   //--- örnek özelliklerini ayarla
   //--- . . .
   //--- eleman ara
   if(array.SearchFirst(sample)!=-1) printf("Eleman bulundu");
   else                              printf("Eleman bulunamadı");
   //--- diziyi sil
   delete array;
  }