MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGöstergelerTemel sınıflarCSeriesPeriodDescription 

PeriodDescription

Belirtilen ENUM_TIMEFRAMES sayım değerini dizgi şeklinde alır.

string  PeriodDescription(
   const int  val=0      // değer
   )

Parametreler

val=0

[in]  Dönüştürülecek değer.

Dönüş değeri

Belirtilen ENUM_TIMEFRAMES sayımı değerinin dizgi şekilli ifadesi.

Not

Değer belirtilmemişse veya sıfıra eşitse, zaman-serisinin veya göstergenin zaman-dilimine dönüş yapar.