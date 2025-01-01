MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGöstergelerTemel sınıflarCSeriesPeriodDescription NameBuffersTotalTimeframeSymbolPeriodRefreshCurrentBufferSizeBufferResizeRefreshPeriodDescription PeriodDescription Belirtilen ENUM_TIMEFRAMES sayım değerini dizgi şeklinde alır. string PeriodDescription( const int val=0 // değer ) Parametreler val=0 [in] Dönüştürülecek değer. Dönüş değeri Belirtilen ENUM_TIMEFRAMES sayımı değerinin dizgi şekilli ifadesi. Not Değer belirtilmemişse veya sıfıra eşitse, zaman-serisinin veya göstergenin zaman-dilimine dönüş yapar. Refresh CPriceSeries