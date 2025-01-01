- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
Insert
Dizinin belirtilen konumuna eleman ekler.
bool Insert(
Parametreler
element
[in] Diziye eklenecek elemanın değeri
pos
[in] Elemanın ekleneceği dizi konumu
Dönüş Değeri
Başarılı ise 'true', eleman eklenemezse 'false'.
Not
Parametrenin hatalı işaretçi ile geçirilmesi (NULL gibi) durumunda, eleman diziye eklenmeyecektir.
Örnek:
//--- CArrayObj::Insert(CObject*,int) için bir örnek