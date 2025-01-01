CiTriX
CiTriX sınıfı, Triple Exponential Moving Averages Oscillator teknik göstergesinin kullanımı için tasarlanmıştır.
Açıklama
CiTriX sınıfı, Triple Exponential Moving Averages Oscillator göstergesi için veri erişimi, oluşturma, başlatma gibi uygulamaları içerir.
Bildirim
class CiTriX: public CIndicator
Başlık
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
Kalıtım hiyerarşisi
CiTriX
Sınıf Yöntemleri
Özellikler
Ortalama periyoduna dönüş yapar
Uygulanan fiyat türüne dönüş yapar
Oluşturma Yöntemleri
|
Göstergeyi oluşturur
Veri Erişim Yöntemleri
|
Tampon elemanına dönüş yapar
Girdi/çıktı
|
virtual Type
Nesne tipi tanımlayıcısına dönüş yapar
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Sınıftan türetilen yöntemler CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Sınıftan türetilen yöntemler CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Sınıftan türetilen yöntemler CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Sınıftan türetilen yöntemler CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription