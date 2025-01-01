- FreeMode
AddArray
Başka bir diziden alınan elemanları dizinin sonuna ekler.
|
bool AddArray(
Parametreler
src
[in] CArrayDouble sınıf örneğinin işaretçisi - eklenecek elemanların kaynağı.
Dönüş Değeri
Başarılı ise 'true', eleman eklenemezse 'false'.
Not
Dizi elemanlarının diziye eklenmesi aslında işaretçilerin kopyalanması anlamına gelir. Bu nedenle yöntemin çağrılması bir "tehlike" yaratabilir — bir dinamik nesnenin işaretçisi birden fazla değişken içerisinde olabilir.
|
//--- örnek
Örnek:
|
//--- CArrayObj::AddArray(const CArrayObj*)için bir örnek