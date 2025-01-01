//--- örnek

extern bool make_error;

extern int error;

extern CArrayObj *src;

//--- Yeni bir CArrayObj örneği oluştur

//--- Varsayılan olarak bellek yönetimi açık

CArrayObj *array=new CArrayObj;

//--- kaynak dizinin elemanlarını ekle (kopyala)

if(array!=NULL)

bool result=array.AddArray(src);

if(make_error)

{

//--- hatalı işlemler yap

switch(error)

{

case 0:

//--- bellek yönetim bayrağını denetlemeden kaynak diziyi kaldır

delete src;

//--- Sonuç:

//--- bir elemanı, alıcı dizideki geçersiz bir işaretçiyle adreslemek mümkündür

break;

case 1:

//--- kaynak dizideki bellek yönetim mekanizmasını devre dışı bırak

if(src.FreeMode()) src.FreeMode(false);

//--- Ama kaynak diziyi silme

//--- Sonuç:

//--- kaldırma işleminin ardından bir elemanı, kaynak dizideki geçersiz bir işaretçiyle adreslemek mümkündür

break;

case 2:

//--- kaynak dizideki bellek yönetim mekanizmasını devre dışı bırak

src.FreeMode(false);

//--- alıcı dizideki bellek yönetim mekanizmasını devre-dışı bırak

array.FreeMode(false);

//--- Sonuç:

//--- Programın sonlandırılmasının ardından bir "bellek sızıntısı" al

break;

}

}

else

{

//--- kaynak dizideki bellek yönetim mekanizmasını devre dışı bırak

if(src.FreeMode()) src.FreeMode(false);

//--- kaynak diziyi sil

delete src;

//--- Sonuç:

//--- alıcı dizi elemanının adreslenmesi doğru olacak

//--- Alıcı dizinin silinmesi elemanlarının da silinmesine yol açacak

}

