- Handle
- Status
- FullRelease
- Create
- BufferResize
- BarsCalculated
- GetData
- Refresh
- Minimum
- MinValue
- Maximum
- MaxValue
- MethodDescription
- PriceDescription
- VolumeDescription
- AddToChart
- DeleteFromChart
Maximum
Belirtilen tamponun belirtilen aralığındaki maksimal elemanın indisini alır.
|
int Maximum(
Parametreler
buffer_num
[in] Elemanların aranacağı tamponun numarası.
start
[in] Arama için başlangıç indisi.
count
[in] Aranacak elemanların sayısı.
Dönüş değeri
Belirtilen tamponun belirtilen aralığındaki maksimal elemanın indisi.