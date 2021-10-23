Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн
на версии 3041 заклинание "Помощь \ Проверить обновления десктопа \ Последняя бета-версия" не работает - вообще никакой реакции. Даже не пишет есть обновления или нет.
В диалоговом окне "О программе" все ссылки идут на www.metaquotes.net (а не .com), это так, к сведению. В редакторе тоже.
MetaTrader 5 Client Terminal build 3060
MQL5: Добавлены значения DEAL_SL и DEAL_TP в перечисление ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE — уровни Стоп Лосс и Тейк Профит сделки.
b3061. В Тестере не отображаются DEAL_SL/TP.
b3061, просьба исправить поведение на прежнее (b2958).
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2940: Перенос витрин MQL5-сервисов в рабочую область и обновление дизайна
fxsaber, 2021.06.19 14:39Веский довод, почему сейчас в Терминале неправильно. Переделал скрипт в советник.
// Скрипт позволяет увидеть, как формируется таблица истории ордеров // при создании/удалении новых ордеров и без этого. #property script_show_inputs input bool inFlag = true; // Проверка истории с открытием ордеров input datetime inFrom = 0; // Не ноль приведет к ошибке и с новыми ордерами #include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006 void OnTick() { MqlTick Tick; if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick) && Tick.ask) { Print("------------\n" + (string)inFlag); // Отделили строки разных запусков скрипта. if (inFlag) // Проверка на новых ордерах. { // Попытка сформировать кеш на случай, если начальная дата будет всегда постоянной, но ненулевой. HistorySelect(inFrom, INT_MAX); Print("Create/Delete orders."); // Создали первый ордер. const TICKET_TYPE Ticket1 = OrderSend(_Symbol, OP_BUYLIMIT, 0.1, Tick.ask - 1000 * _Point, 0, 0, 0); Sleep(2000); // Подождали и создали второй ордер. const TICKET_TYPE Ticket2 = OrderSend(_Symbol, OP_BUYLIMIT, 0.1, Tick.ask - 1000 * _Point, 0, 0, 0); Print(Ticket1); // Тикет первого. Print(Ticket2); // Тикет второго. OrderDelete(Ticket2); // Удалили второй - попал в историю. Sleep(2000); // Подождали и удалили первый - попал в историю. OrderDelete(Ticket1); // Проверка последовательности ордеров в истории - последних двух. if (HistorySelect(inFrom, INT_MAX)) { Print("Check the History. inFrom = " + (string)inFrom); const int Total = HistoryOrdersTotal(); for (int i = Total - 2; i < Total; i++) Print(HistoryOrderGetTicket(i)); // Распечатываем тикеты в конце таблицы. } ExpertRemove(); } } }
Результат Тестера.
2021.06.19 15:30:46.582 Core 1 EURUSD,M1: testing of Experts\Test9.ex5 from 2021.06.18 00:00 to 2021.06.19 00:00 started with inputs: 2021.06.19 15:30:46.582 Core 1 inFlag=true 2021.06.19 15:30:46.582 Core 1 inFrom=0 2021.06.19 15:30:46.582 Core 1 EURUSD : real ticks begin from 2021.03.15 00:00:00 2021.06.19 15:30:46.582 Core 1 2021.06.18 00:00:00 ------------ 2021.06.19 15:30:46.582 Core 1 2021.06.18 00:00:00 true 2021.06.19 15:30:46.582 Core 1 2021.06.18 00:00:00 Create/Delete orders. 2021.06.19 15:30:46.582 Core 1 2021.06.18 00:00:00 buy limit 0.1 EURUSD at 1.18097 (1.19057 / 1.19097) 2021.06.19 15:30:46.582 Core 1 2021.06.18 00:00:02 buy limit 0.1 EURUSD at 1.18097 (1.19057 / 1.19069) 2021.06.19 15:30:46.582 Core 1 2021.06.18 00:00:02 2 2021.06.19 15:30:46.582 Core 1 2021.06.18 00:00:02 3 2021.06.19 15:30:46.582 Core 1 2021.06.18 00:00:02 order canceled [#3 buy limit 0.1 EURUSD at 1.18097] 2021.06.19 15:30:46.582 Core 1 2021.06.18 00:00:04 order canceled [#2 buy limit 0.1 EURUSD at 1.18097] 2021.06.19 15:30:46.582 Core 1 2021.06.18 00:00:04 Check the History. inFrom = 1970.01.01 00:00:00 2021.06.19 15:30:46.582 Core 1 2021.06.18 00:00:04 3 2021.06.19 15:30:46.582 Core 1 2021.06.18 00:00:04 2 2021.06.19 15:30:46.582 Core 1 2021.06.18 00:00:04 ExpertRemove() function called
Все четко и правильно в Тестере! Это не повод ломать Тестер. Это повод вернуть хотя бы поведение Терминала к тому, что было еще в b2958. Там работало только для inFrom = 0, но работало. В Тестере работает для любого inFrom правильно. Это абсолютно логично.
Что имеем на данный момент. HistorySelect в Терминале и в Тестере работают разными алгоритмами. При этом в Тестере этот алгоритм удобный и логичный, да еще и супер-быстрый - дозапись всего, что приходит в историю, в конец таблицы. В Терминале же - нет.
Заметьте, не упоминаю сортировку по какому-либо признаку во время работы советника. Просто говорю о дозаписи в конец (а не в середину) новых элементов истории.
Если же говорить о сортировке, то она нужна только один раз - при запуске советника. И сортировка должна быть по ORDER_TIME_DONE_MSC (при совпадающих значениях - по тикету). Тогда будет полная однозначность HistorySelect-таблицы во время работы и сразу после запуска.
- Terminal: Полностью обновлены иконки всех меню, панелей инструментов и диалогов. Благодаря им интерфейс терминала и MetaEditor стал более простым для восприятия:
- Снижено количество мелких деталей, которые сложно различить
- Используется меньшее количество цветов, чтобы снизить цветовой шум
- Используется меньше градиентов, чтобы повысить читаемость
- Используются более понятные метафоры
Раньше было просто и понятно: F относится к Фибоначчи, G к Ганну, E к Эллиоту:
а теперь какой то набор кружочков и палочек
В терминале давно не хватает опции удалить из правой части панели инструментов плашку с достижениями: занимает место без толку, таймфреймы не умещаются из-за неё.
А в ME теперь практически невозможно различить кнопки запуска на истории и онлайн: выбраны такие блеклые цвета, что они сливаются.
переустановил терминал с дистрибутива брокера.
Пытаюсь обновить:
2021.09.25 01:04:12.103 Terminal BCS Broker MetaTrader 5 Terminal x64 build 3041 started for ООО ''Компания БКС'' ... 2021.09.25 01:18:23.708 LiveUpdate check for beta version 2021.09.25 01:18:23.747 LiveUpdate you are using the latest version
ну и как бы посылают меня.
В терминале давно не хватает опции удалить из правой части панели инструментов плашку с достижениями: занимает место без толку, таймфреймы не умещаются из-за неё.
Не просто занимает место, а занимает много места. И если ее нельзя по маркетинговым причинам (других я не вижу) удалить, то хотя бы сделать разумные размеры показа процента: вместо вполне достаточно цифрами написать: 30% или круговой диаграммой
Опять разные иконки в одинаковых пунктах (теперь MetaEditor)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях
A100, 2021.08.11 16:58
Здесь странно не наличие самой ошибки, а то что одинаковые меню - на самом деле разные. У меня если бы была такая ошибка, то во всех местах сразу
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В четверг 14 октября 2021 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
Подразделы Маркета, Сигналов и Хостинга вынесены в Навигатор из рабочей области. Это облегчит поиск продуктов, а также работу со своими покупками и подпискам. Для каждого сервиса добавлен раздел "Как это работает" с полезной информацией о его использовании.
Если ваш брокер включит расчет соответствующего показателя на своей стороне, в торговой истории среди доступных колонок появится "Издержки". Она показывает стоимость совершения сделки относительно средней цены инструмента (mid-point spread cost).
Это уже восьмой язык, на котором доступно крупнейшее сообщество трейдеров MQL5.community. Мы полностью перевели интерфейс сайта, статьи, экономический календарь, важные темы форума. В скором времени появится перевод документации MQL5.
Для сделок входа и разворота эти свойства устанавливаются в соответствии со значением Стоп Лосс/Тейк Профит у ордеров, в результате исполнения которых они были совершены. Для сделок выхода используются значения Стоп Лосс/Тейк Профит соответствующих позиций на момент их закрытия.
Теперь вы можете не беспокоиться о том, что ваша подписка внезапно закончится. При истечении срока система автоматически продлит его еще на один месяц, используя тот же способ оплаты, что и при покупке.
Если при оплате была выбрана карта, но платеж за продление с нее не удастся, система попытается использовать баланс вашего MQL5-аккаунта.
Не беспокойтесь об изменении стоимости подписки. Если цена увеличится, автоматическое продление не произойдет. Вы будете уведомлены об этом по почте, указанной в вашем MQL5-аккаунте.
Автопродление можно включить или отключить в любой момент через раздел "Мои подписки" на MQL5.com.
Ранее вы могли оплачивать автоматическое продление только с баланса MQL5-аккаунта. Соответственно, для того чтобы продление выполнилось, вам было необходимо иметь достаточную сумму на балансе.
Теперь вам не придется думать о своевременном пополнении аккаунта. Для автопродления система будет использовать тот же способ оплаты, что вы использовали при первичном оформлении подписки. Если вы оплатили хостинг картой и включили автоматическое продление, при истечении текущего срока система продлит подписку по тому же тарифу, списав средства с той же карты. Если оплата картой не удастся, система попытается использовать баланс вашего MQL5-аккаунта как раньше.
С новой функцией вы можете быть уверены, что подписка не истечет, ваши советники продолжат работу и копирование сигналов не остановится. Вам не нужно проверять и пополнять баланс вручную.
MetaTrader 5 iPhone/iPad, MetaTrader 5 Android
Подключив счет к мониторингу, вы получите расширенную статистику по своей торговле, сможете делиться результатами с другими трейдерами, а также продавать сигналы.
Обновление будет доступно через систему Live Update.