Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн

Новый комментарий
 

В четверг 14 октября 2021 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:

  1. Terminal: Улучшена навигация по сервисам MQL5.community.

    Подразделы Маркета, Сигналов и Хостинга вынесены в Навигатор из рабочей области. Это облегчит поиск продуктов, а также работу со своими покупками и подпискам. Для каждого сервиса добавлен раздел "Как это работает" с полезной информацией о его использовании.


    Улучшена навигация по сервисам MQL5.community


  2. Terminal: Полностью обновлены иконки всех меню, панелей инструментов и диалогов. Благодаря им интерфейс терминала и MetaEditor стал более простым для восприятия:

    • Снижено количество мелких деталей, которые сложно различить
    • Используется меньшее количество цветов, чтобы снизить цветовой шум
    • Используется меньше градиентов, чтобы повысить читаемость
    • Используются более понятные метафоры


    В платформе обновлены все меню, панели инструментов и диалоги


  3. Terminal: Добавлен показ издержек при совершении сделок в торговой истории. Эта функция используется у брокеров, регулируемых NFA.


    В истории счета теперь показываются издержки по сделкам


    Если ваш брокер включит расчет соответствующего показателя на своей стороне, в торговой истории среди доступных колонок появится "Издержки". Она показывает стоимость совершения сделки относительно средней цены инструмента (mid-point spread cost).

  4. Terminal: Добавлена поддержка корейской версии MQL5.com.

    Это уже восьмой язык, на котором доступно крупнейшее сообщество трейдеров MQL5.community. Мы полностью перевели интерфейс сайта, статьи, экономический календарь, важные темы форума. В скором времени появится перевод документации MQL5.

  5. Terminal: Исправлена загрузка пользовательских торговых инструментов. В некоторых случаях настройки вновь создаваемых символов могли переписывать настройки уже имеющихся.
  6. Terminal: Исправлено отображение торговой истории сигнала на графике. При включении соответствующей опции на графике помечались сделки сразу по всем инструментам, а не только по инструменту графика.
  7. Terminal: Добавлен экспорт колонки "Сбор" в отчет по торговой истории. Ранее этот показатель отображался только в истории, но не сохранялся в файл.
  8. Terminal: Оптимизирована и значительно ускорена работа панелей для торговли одним кликом в Обзоре рынка и на графиках.
  9. Terminal: Исправлена работа поля "Коэффициенты маржи" у пользовательских торговых инструментов. В некоторых случаях заданные значения могли сбрасываться к нулевым.
  10. Terminal: Продолжаются работы над сервисом подписок на дополнительные услуги от брокеров. Исправлены ошибки в окне подписки на котировки.
  11. Terminal: Исправлено отображение аналитического объекта "Трендовая линия". Она могла исчезать при масштабировании и изменении размера окна графика.
  12. Terminal: Исправлено отображение аналитического объекта "Прямоугольник". При выходе одной из точек привязки за область видимости графика объект мог исчезать.
  13. Terminal: Исправлена и значительно ускорена работа встроенных чатов MQL5.community.
  14. Terminal: Исправлено округление параметра "Стоимость" в списке открытых позиций. Ранее дробная часть значения могла не показываться.
  15. Terminal: Исправлена проверка мобильных телефонов при открытии счетов. Для некоторых операторов из Китая телефон мог определяться как указанный некорректно.
  16. Terminal: Добавлена поддержка паролей длиной более 32 символов в MQL5-аккаунтах.
  17. Terminal: Исправлен экспорт сертификатов при работе в Wine. Эта функция используется для счетов с расширенной аутентификацией при их переносе из десктопной платформы в мобильную.
  18. Terminal: Исправлена работа кнопок перехода к MQL5-сервисам, расположенным на нижней панели окна "Инструменты". При откреплении окна кнопки становились неактивными.
  19. Terminal: Ограничен размер меню "Файл \ Новый график": не более 128 подменю с группами символов и не более 32 символов в каждом подменю. Это позволяет ускорить работу терминала и избежать зависаний при добавлении в "Обзор рынка" большого количества инструментов (2000 и более).
  20. MQL5: Продолжаются работы по добавлению поддержки векторов и матриц. Новые функции существенно расширят возможности для разработчиков решений на основе нейросетей.
  21. MQL5: Добавлены значения DEAL_SL и DEAL_TP в перечисление ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE — уровни Стоп Лосс и Тейк Профит сделки.

    Для сделок входа и разворота эти свойства устанавливаются в соответствии со значением Стоп Лосс/Тейк Профит у ордеров, в результате исполнения которых они были совершены. Для сделок выхода используются значения Стоп Лосс/Тейк Профит соответствующих позиций на момент их закрытия.

  22. MQL5: Добавлено значение MQL_HANDLES_USED в перечисление ENUM_MQL_INFO_INTEGER — количество активных объектов классов (хэндлов) у MQL-программы. Здесь учитываются как динамические (созданные через new), так и нединамические объекты, глобальные/локальные переменные или члены классов. Чем больше хэндлов использует программа, тем больше она потребляет ресурсов.

  23. MQL5: Добавлены новые методы для работы со структурой MqlCalendarValue, описывающей событие экономического календаря:

    • HasActualValue(void) — возвращает true, если актуальное значение события задано, иначе false
    • HasForecastValue(void) — возвращает true, если прогнозное значение события задано, иначе false
    • HasPreviousValue(void) — возвращает true, если предыдущее значение события задано, иначе false
    • HasRevisedValue(void) — возвращает true, если пересмотренное значение события задано, в противном случае false
    • GetActualValue(void) — возвращает актуальное значение события (double) или nan, если оно не задано
    • GetForecastValue(void) — возвращает прогнозное значение события (double) или nan, если оно не задано
    • GetPreviousValue(void) — возвращает предыдущее значение события (double) или nan, если оно не задано
    • GetRevisedValue(void) — возвращает пересмотренное значение события (double) или nan, если оно не задано

  24. MQL5: Исправлена отладка MQL5-программ, использующих библиотеки в виде EX5-файлов.
  25. MQL5: Ускорена компиляция программ, содержащих большие массивы, инициализируемые последовательностью.
  26. MQL5: Исправлена ошибка в функции CopyTicksRange, возникавшая при работе с данными пользовательских торговых инструментов. В некоторых случаях функция могла возвращать данные, не соответствующие запрошенному периоду.
  27. MQL5: Исправлена проверка на наличие всех параметров шаблона при специализации по параметрам. В некоторых случаях компиляция кода с шаблонами под отладку могла приводить к ошибке "code generation error".
  28. Signals: Добавлена возможность автоматического продления подписки на Сигналы.

    Теперь вы можете не беспокоиться о том, что ваша подписка внезапно закончится. При истечении срока система автоматически продлит его еще на один месяц, используя тот же способ оплаты, что и при покупке.


    Включите автоматическое продление подписки на Сигналы


    Если при оплате была выбрана карта, но платеж за продление с нее не удастся, система попытается использовать баланс вашего MQL5-аккаунта.

    Не беспокойтесь об изменении стоимости подписки. Если цена увеличится, автоматическое продление не произойдет. Вы будете уведомлены об этом по почте, указанной в вашем MQL5-аккаунте.

    Автопродление можно включить или отключить в любой момент через раздел "Мои подписки" на MQL5.com.


    Управляйте автопродлением в разделе "Мои подписки" на MQL5.com


  29. Signals: Исправлены ошибки в отображении витрины сигналов. Теперь система будет более правильно учитывать совместимость сигналов с текущим счетом.
  30. Market: Добавлен поиск по имени и логину автора продукта на витрине Маркета. Ранее поиск работал только по названию и описанию продуктов.
  31. VPS: Улучшена система автоматического продления подписки на VPS.

    Ранее вы могли оплачивать автоматическое продление только с баланса MQL5-аккаунта. Соответственно, для того чтобы продление выполнилось, вам было необходимо иметь достаточную сумму на балансе.

    Теперь вам не придется думать о своевременном пополнении аккаунта. Для автопродления система будет использовать тот же способ оплаты, что вы использовали при первичном оформлении подписки. Если вы оплатили хостинг картой и включили автоматическое продление, при истечении текущего срока система продлит подписку по тому же тарифу, списав средства с той же карты. Если оплата картой не удастся, система попытается использовать баланс вашего MQL5-аккаунта как раньше.


    Для автопродления теперь можно использовать карты и другие способы оплаты


    С новой функцией вы можете быть уверены, что подписка не истечет, ваши советники продолжат работу и копирование сигналов не остановится. Вам не нужно проверять и пополнять баланс вручную.
    Функция работает только для новых подписок. Для существующих будет использоваться старая схема автоматического продления с оплатой через баланс MQL5-аккаунта.
  32. Tester: Исправлена ошибка в визуальном тестировании. В некоторых случаях на график могли не выводиться используемые в эксперте индикаторы.
  33. MetaEditor: Исправлен переход к объявлению функции или переменной при помощи клавиш Alt+G. Если объявление находилось ниже строки, из которой происходит вызов, переход не осуществлялся.
  34. MetaEditor: Добавлен показ типа объекта для ссылок на объекты классов в отладчике.
  35. MetaEditor: Добавлена поддержка отображения union в списке наблюдаемых выражений.
  36. Исправления по крешлогам.

MetaTrader 5 iPhone/iPad, MetaTrader 5 Android

  1. Добавлено отображение диалога с отказом от ответственности при запуске приложения. Пожалуйста, внимательно прочтите его. Также некоторые брокеры могут создать вам демо-счет автоматически при первом запуске приложения. В этом случае вам будет показан диалог, предупреждающий о правилах.


    В MetaTrader 5 для iPhone/iPad добавлены специальные предупреждения

  2. Добавлена возможность подключить счет к мониторингу в сервисе "Сигналы" прямо из мобильного приложения. Для этого выберите "Мониторинг счета" в меню. Для удобства в окно регистрации сразу подставляется номер счета и название брокера. Вам остается указать только имя сигнала и инвесторский пароль.

    Подключив счет к мониторингу, вы получите расширенную статистику по своей торговле, сможете делиться результатами с другими трейдерами, а также продавать сигналы.

  3. Добавлена поддержка Huawei AppGallery и HMS Services для мобильных терминалов, работающих на Android OS. Владельцы смартфонов от Huawei смогут устанавливать приложение из своего магазина и работать с Push-уведомлениями.

Обновление будет доступно через систему Live Update.

 

на версии 3041 заклинание  "Помощь \ Проверить обновления десктопа \ Последняя бета-версия" не работает - вообще никакой реакции. Даже не пишет есть обновления или нет.


В диалоговом окне "О программе" все ссылки идут на www.metaquotes.net (а не .com), это так, к сведению.  В редакторе тоже.

 
MetaQuotes:

MetaTrader 5 Client Terminal build 3060

MQL5: Добавлены значения DEAL_SL и DEAL_TP в перечисление ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE — уровни Стоп Лосс и Тейк Профит сделки.

b3061. В Тестере не отображаются DEAL_SL/TP.

 

b3061, просьба исправить поведение на прежнее (b2958).


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2940: Перенос витрин MQL5-сервисов в рабочую область и обновление дизайна

fxsaber, 2021.06.19 14:39

Веский довод, почему сейчас в Терминале неправильно. Переделал скрипт в советник. 
// Скрипт позволяет увидеть, как формируется таблица истории ордеров
// при создании/удалении новых ордеров и без этого.

#property script_show_inputs

input bool inFlag = true;  // Проверка истории с открытием ордеров
input datetime inFrom = 0; // Не ноль приведет к ошибке и с новыми ордерами

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

void OnTick()
{    
  MqlTick Tick;
  
  if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick) && Tick.ask)
  {
    Print("------------\n" + (string)inFlag); // Отделили строки разных запусков скрипта.
  
    if (inFlag) // Проверка на новых ордерах.
    {
      // Попытка сформировать кеш на случай, если начальная дата будет всегда постоянной, но ненулевой.
      HistorySelect(inFrom, INT_MAX);
      
      Print("Create/Delete orders.");
      
      // Создали первый ордер.
      const TICKET_TYPE Ticket1 = OrderSend(_Symbol, OP_BUYLIMIT, 0.1, Tick.ask - 1000 * _Point, 0, 0, 0);
      
      Sleep(2000); // Подождали и создали второй ордер.
      const TICKET_TYPE Ticket2 = OrderSend(_Symbol, OP_BUYLIMIT, 0.1, Tick.ask - 1000 * _Point, 0, 0, 0);
      
      Print(Ticket1); // Тикет первого.
      Print(Ticket2); // Тикет второго.
      
      OrderDelete(Ticket2); // Удалили второй - попал в историю.
      
      Sleep(2000); // Подождали и удалили первый - попал в историю.
      OrderDelete(Ticket1);
    
      // Проверка последовательности ордеров в истории - последних двух.
      if (HistorySelect(inFrom, INT_MAX))
      {
        Print("Check the History. inFrom = " + (string)inFrom);
        
        const int Total = HistoryOrdersTotal();
        
        for (int i = Total - 2; i < Total; i++)
          Print(HistoryOrderGetTicket(i)); // Распечатываем тикеты в конце таблицы. 
      }
  
      ExpertRemove();  
    }  
  }  
}


Результат Тестера.

2021.06.19 15:30:46.582 Core 1  EURUSD,M1: testing of Experts\Test9.ex5 from 2021.06.18 00:00 to 2021.06.19 00:00 started with inputs:
2021.06.19 15:30:46.582 Core 1    inFlag=true
2021.06.19 15:30:46.582 Core 1    inFrom=0
2021.06.19 15:30:46.582 Core 1  EURUSD : real ticks begin from 2021.03.15 00:00:00
2021.06.19 15:30:46.582 Core 1  2021.06.18 00:00:00   ------------
2021.06.19 15:30:46.582 Core 1  2021.06.18 00:00:00   true
2021.06.19 15:30:46.582 Core 1  2021.06.18 00:00:00   Create/Delete orders.
2021.06.19 15:30:46.582 Core 1  2021.06.18 00:00:00   buy limit 0.1 EURUSD at 1.18097 (1.19057 / 1.19097)
2021.06.19 15:30:46.582 Core 1  2021.06.18 00:00:02   buy limit 0.1 EURUSD at 1.18097 (1.19057 / 1.19069)
2021.06.19 15:30:46.582 Core 1  2021.06.18 00:00:02   2
2021.06.19 15:30:46.582 Core 1  2021.06.18 00:00:02   3
2021.06.19 15:30:46.582 Core 1  2021.06.18 00:00:02   order canceled [#3 buy limit 0.1 EURUSD at 1.18097]
2021.06.19 15:30:46.582 Core 1  2021.06.18 00:00:04   order canceled [#2 buy limit 0.1 EURUSD at 1.18097]
2021.06.19 15:30:46.582 Core 1  2021.06.18 00:00:04   Check the History. inFrom = 1970.01.01 00:00:00
2021.06.19 15:30:46.582 Core 1  2021.06.18 00:00:04   3
2021.06.19 15:30:46.582 Core 1  2021.06.18 00:00:04   2
2021.06.19 15:30:46.582 Core 1  2021.06.18 00:00:04   ExpertRemove() function called

Все четко и правильно в Тестере! Это не повод ломать Тестер. Это повод вернуть хотя бы поведение Терминала к тому, что было еще в b2958. Там работало только для inFrom = 0, но работало. В Тестере работает для любого inFrom правильно. Это абсолютно логично.


Что имеем на данный момент. HistorySelect в Терминале и в Тестере работают разными алгоритмами. При этом в Тестере этот алгоритм удобный и логичный, да еще и супер-быстрый - дозапись всего, что приходит в историю, в конец таблицы. В Терминале же - нет.


Заметьте, не упоминаю сортировку по какому-либо признаку во время работы советника. Просто говорю о дозаписи в конец (а не в середину) новых элементов истории.

Если же говорить о сортировке, то она нужна только один раз - при запуске советника. И сортировка должна быть по ORDER_TIME_DONE_MSC (при совпадающих значениях - по тикету). Тогда будет полная однозначность HistorySelect-таблицы во время работы и сразу после запуска.
 
MetaQuotes:

  2. Terminal: Полностью обновлены иконки всех меню, панелей инструментов и диалогов. Благодаря им интерфейс терминала и MetaEditor стал более простым для восприятия:

    • Снижено количество мелких деталей, которые сложно различить
    • Используется меньшее количество цветов, чтобы снизить цветовой шум
    • Используется меньше градиентов, чтобы повысить читаемость
    • Используются более понятные метафоры

Раньше было просто и понятно: F относится к Фибоначчи, G к Ганну, E к Эллиоту:

а теперь какой то набор кружочков и палочек


 

В терминале давно не хватает опции удалить из правой части панели инструментов плашку с достижениями: занимает место без толку, таймфреймы не умещаются из-за неё. 

А в ME теперь практически невозможно различить кнопки запуска на истории и онлайн: выбраны такие блеклые цвета, что они сливаются.

 

переустановил терминал с дистрибутива брокера.

Пытаюсь обновить:


2021.09.25 01:04:12.103 Terminal        BCS Broker MetaTrader 5 Terminal x64 build 3041 started for ООО ''Компания БКС''
...
2021.09.25 01:18:23.708 LiveUpdate      check for beta version
2021.09.25 01:18:23.747 LiveUpdate      you are using the latest version

ну и как бы посылают меня.

 
RusPro #:

переустановил терминал с дистрибутива брокера.

Пытаюсь обновить:


ну и как бы посылают меня.

Это значит, что данный брокер ещё не обновился. Используйте счёт другого брокера или MQ demo.
 
Stanislav Korotky #:

В терминале давно не хватает опции удалить из правой части панели инструментов плашку с достижениями: занимает место без толку, таймфреймы не умещаются из-за неё. 

Не просто занимает место, а занимает много места. И если ее нельзя по маркетинговым причинам (других я не вижу) удалить, то хотя бы сделать разумные размеры показа процента: вместо  вполне достаточно цифрами написать: 30% или круговой диаграммой

 
Edgar Akhmadeev #:
Это значит, что данный брокер ещё не обновился. Используйте счёт другого брокера или MQ demo.

Спасибо, получилось

 



Опять разные иконки в одинаковых пунктах (теперь MetaEditor)


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях

A100, 2021.08.11 16:58

Здесь странно не наличие самой ошибки, а то что одинаковые меню - на самом деле разные. У меня если бы была такая ошибка, то во всех местах сразу

и не в одном месте так
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566
Новый комментарий