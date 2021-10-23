Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не идут, иначе бы были соответствующие записи в истории.
О сколько «там» открытий чудных…
Вопрос вникуда… Тогда зачем существует время котировочной сессии? Я по наивности полагал, что в это время котировки должны отображаться, но торговля закрыта до начала торговой сессии. А тут вообще взяли и выкинули котировки которые у других брокеров имеются.
Даже когда в МТ4 столкнулся с тем, что 2 минуты начала суток в Robo не торгуются, не задался вопросом о наличии этих 2х баров на М1. И только сегодня увидел что там просто дыра… Ужас…
Вы говорите о конкретно подписке на сигналы, а речь шла о значке абстрактной подписке в Навигаторе терминала (подписка на рыночные данные, персонального менеджера и др.)
Понял. По запросу "иконки подписки"
Так то да, разрабы правильный значок сделали с кругляшком со стрелками. И внутри можно добавлять элементы $ + -
Зачем в терминале кнопка не могу понять - раньше вместо нее была MetaEditor
Теперь в терминале одна картинка, а на рабочем столе - другая. Вместо упрощения - усложнили восприятие
По запросу code editor
Тут точного ответа нет. Основной понятный элемент в иконках </>
Собственно так я все элементы и подбираю себе. Сначала поиск, синонимы, идея, потом рисование
О сколько «там» открытий чудных…
Вопрос вникуда… Тогда зачем существует время котировочной сессии? Я по наивности полагал, что в это время котировки должны отображаться, но торговля закрыта до начала торговой сессии. А тут вообще взяли и выкинули котировки которые у других брокеров имеются.
Даже когда в МТ4 столкнулся с тем, что 2 минуты начала суток в Robo не торгуются, не задался вопросом о наличии этих 2х баров на М1. И только сегодня увидел что там просто дыра… Ужас…
Обсуждаю наличие/отсутствие технического бага в Тестере. Сейчас выясняется, что что-то не соответствует вашим представлениям. Снова потерял время.
b3063, в TaskManager нагрузка CPU бывает значительно выше 100%.
Про терминал не скажу, а в мониторе ресурсов винды 10 это обычно. Если в настройках электропитания стоит Max CPU 100%. Если установить 99%, будет строго без превышения.
Обсуждаю наличие/отсутствие технического бага в Тестере. Сейчас выясняется, что что-то не соответствует вашим представлениям. Снова потерял время.
Ну извините, спасибо за потраченное время на разъяснения. В принципе могли-бы как разработчики просто проигнорировать и сохранили-бы время…
Как я теперь понимаю, здесь
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 3060: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн
Alexey Viktorov, 2021.09.27 10:59
Почему не работает тестер на истории при подключении к счёту RoboForex? В выходные думал, что небольшие тараканчики, но сегодня-то рабочий день…
Вот что пишет при попытке открыть позицию
При всё при том, при подключении к MQ-Demo и вчера и сегодня работает, что говорит о том, что в коде ошибки нет. Часть кода вот
был баг. И не в тестере, а видимо вообще в терминале. Откуда тик в 00:00:00 если торговая сессия начинается в 00:05:00? Его втихую исправили и никто не удосужился сказать об исправлении. Чем и породили дальнейшее обсуждение.
Да и вообще, я только сейчас заметил, что дата 1 января, а запускал я тестер с 5го января. Это точно, ошибки быть не может, я уверен.
Его втихую исправили и никто не удосужился сказать об исправлении.
Никто ничего не правил. Поведение Тестера не менялось уже очень давно.
По запросу code editor
Тут точного ответа нет. Основной понятный элемент в иконках </>
Так он есть (точнее был) значок - MetaEditor - как в Проводнике - его зачем то заменили на надпись IDE
Понял. По запросу "иконки подписки"
Так то да, разрабы правильный значок сделали с кругляшком со стрелками. И внутри можно добавлять элементы $ + -
Стрелка одна и против часовой стрелки. Вот здесь тоже против часовой и не вызывает у пользователя нужной ассоциации
Я не против улучшений, но нужно же придерживаться совместимости хотя бы с парой предыдущих релизов.
Улучшение - это если реализацию класса можно будет полностью в модуль упаковать и при этом static будет один на все модули - тогда и потерпеть можно, а иначе это и не улучшения вовсе, а просто изменения
Никто ничего не правил. Поведение Тестера не менялось уже очень давно.
Возьмите отсюда тестовый советник
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 3060: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн
Alexey Viktorov, 2021.10.01 14:29
Временно откатил версию до 3033 и вот результат
и запустите его в debug режиме на М15 в разных билдах и всё увидите сами. А заодно освежите в памяти наш диалог на той, 12ой странице.
Откуда время 00:00:00 если котировки только с 00:05:00 и почему этой котировки не стало в билде 3063…