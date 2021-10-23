Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 14

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fxsaber #:

Не идут, иначе бы были соответствующие записи в истории.

О сколько «там» открытий чудных…

Вопрос вникуда… Тогда зачем существует время котировочной сессии? Я по наивности полагал, что в это время котировки должны отображаться, но торговля закрыта до начала торговой сессии. А тут вообще взяли и выкинули котировки которые у других брокеров имеются.

Даже когда в МТ4 столкнулся с тем, что 2 минуты начала суток в Robo не торгуются, не задался вопросом о наличии этих 2х баров на М1. И только сегодня увидел что там просто дыра… Ужас…

 
A100 #:

Вы говорите о конкретно подписке на сигналы, а речь шла о значке абстрактной подписке в Навигаторе терминала (подписка на рыночные данные, персонального менеджера и др.)

Понял. По запросу "иконки подписки"


Так то да, разрабы правильный значок сделали с кругляшком со стрелками. И внутри можно добавлять элементы $ + -


A100 #:

Зачем в терминале кнопка   не могу понять - раньше вместо нее была MetaEditor 

Теперь в терминале одна картинка, а на рабочем столе - другая. Вместо упрощения - усложнили восприятие

По запросу code editor

Тут точного ответа нет. Основной понятный элемент в иконках </>


Собственно так я все элементы и подбираю себе. Сначала поиск, синонимы, идея, потом рисование

 
Alexey Viktorov #:

О сколько «там» открытий чудных…

Вопрос вникуда… Тогда зачем существует время котировочной сессии? Я по наивности полагал, что в это время котировки должны отображаться, но торговля закрыта до начала торговой сессии. А тут вообще взяли и выкинули котировки которые у других брокеров имеются.

Даже когда в МТ4 столкнулся с тем, что 2 минуты начала суток в Robo не торгуются, не задался вопросом о наличии этих 2х баров на М1. И только сегодня увидел что там просто дыра… Ужас…

Обсуждаю наличие/отсутствие технического бага в Тестере. Сейчас выясняется, что что-то не соответствует вашим представлениям. Снова потерял время.

 
fxsaber #:

b3063, в TaskManager нагрузка CPU бывает значительно выше 100%.

Про терминал не скажу, а в мониторе ресурсов винды 10 это обычно. Если в настройках электропитания стоит Max CPU 100%. Если установить 99%, будет строго без превышения.

 
fxsaber #:

Обсуждаю наличие/отсутствие технического бага в Тестере. Сейчас выясняется, что что-то не соответствует вашим представлениям. Снова потерял время.

Ну извините, спасибо за потраченное время на разъяснения. В принципе могли-бы как разработчики просто проигнорировать и сохранили-бы время…

Как я теперь понимаю, здесь

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 3060: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн

Alexey Viktorov, 2021.09.27 10:59

Почему не работает тестер на истории при подключении к счёту RoboForex? В выходные думал, что небольшие тараканчики, но сегодня-то рабочий день…

2021.09.27 11:44:49.356 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 3061 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.09.27 11:44:49.356 Terminal        Windows 7 Service Pack 1 build 7601, AMD FX-4170 Quad-Core, 10 / 11 Gb memory, 31 / 465 Gb disk, IE 11, Admin, GMT+3

Вот что пишет при попытке открыть позицию

        2021.01.01 00:00:00   failed market buy 0.01 EURUSD sl: 1.22207 tp: 1.22287 [Market closed]
        2021.01.01 00:00:00   CTrade::OrderSend: market buy 0.01 EURUSD sl: 1.22207 tp: 1.22287 [market closed]

При всё при том, при подключении к MQ-Demo и вчера и сегодня работает, что говорит о том, что в коде ошибки нет. Часть кода вот

  if(OrderCheck(Request, checkResult) && checkResult.retcode == 0) // Проверка показала, что ошибок нет.
   {
    if(!trade.PositionOpen(_Symbol, orderType, NormalizeDouble(newLot, 2), NormalizeDouble(my_Price, _Digits), NormalizeDouble(my_Stop, _Digits), NormalizeDouble(my_Take, _Digits)))
      Print(__LINE__, " ", GetLastError());
   }
  else
    Print(__LINE__, " ", checkResult.retcode);

был баг. И не в тестере, а видимо вообще в терминале. Откуда тик в 00:00:00 если торговая сессия начинается в 00:05:00? Его втихую исправили и никто не удосужился сказать об исправлении. Чем и породили дальнейшее обсуждение.

Да и вообще, я только сейчас заметил, что дата 1 января, а запускал я тестер с 5го января. Это точно, ошибки быть не может, я уверен.

 
Alexey Viktorov #:

Его втихую исправили и никто не удосужился сказать об исправлении.

Никто ничего не правил. Поведение Тестера не менялось уже очень давно.

 
Vitaliy Kuznetsov #:

По запросу code editor

Тут точного ответа нет. Основной понятный элемент в иконках </>

Так он есть (точнее был) значок - MetaEditor - как в Проводнике - его зачем то заменили на надпись IDE

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Понял. По запросу "иконки подписки"

Так то да, разрабы правильный значок сделали с кругляшком со стрелками. И внутри можно добавлять элементы $ + -

Стрелка одна и против часовой стрелки. Вот здесь тоже против часовой и не вызывает у пользователя нужной ассоциации

 
Stanislav Korotky #:

Я не против улучшений, но нужно же придерживаться совместимости хотя бы с парой предыдущих релизов.

Улучшение - это если реализацию класса можно будет полностью в модуль упаковать и при этом static будет один на все модули - тогда и потерпеть можно, а иначе это и не улучшения вовсе, а просто изменения

 
fxsaber #:

Никто ничего не правил. Поведение Тестера не менялось уже очень давно.

Возьмите отсюда тестовый советник

и запустите его в debug режиме на М15 в разных билдах и всё увидите сами. А заодно освежите в памяти наш диалог на той, 12ой странице.

Откуда время 00:00:00 если котировки только с 00:05:00 и почему этой котировки не стало в билде 3063…

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