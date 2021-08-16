Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor
MetaQuotes:
30. MetaEditor: Расширены возможности поиска и замены.
Неплохо было бы добавить возможность указания одновременно нескольких путей\папок (через ;) при поиске в файлах, а также поддержку коротких путей (относительно MQL5\)
Правильно ли понимаю, что подписавшись на NASDAQ за $3.5, можно выкачать всю тиковую историю всех платных символов, сохранить их в кастомные и отписаться?
MetaQuotes:
Terminal: Добавлена подсветка рамки графиков. При работе с множеством открытых графиков это поможет быстро находить нужный. Выделите символ в Обзоре рынка, строку ордера или позицию в разделе торговли или истории или же алерт, и рамка графика соответствующего символа трижды моргнет.
MetaQuotes:
13. Terminal: Оптимизирована и значительно ускорена работа с большим количеством торговых инструментов (50 000 и более).
15. MQL5: Оптимизирована и значительно ускорена работа с тиковой историей.
Возможны подробности?
Есть ли возможность отключать звук новостей ?
я извиняюсь! это разве не отключает новости ?
я извиняюсь! это разве не отключает новости ?
Спасибо, 15лет не знал...
Правильно ли понимаю, что подписавшись на NASDAQ за $3.5, можно выкачать всю тиковую историю всех платных символов, сохранить их в кастомные и отписаться?
|
CHART_KEYBOARD_CONTROL
|
Разрешение
на управление графиком с помощью клавиатуры ("Home", "End", "PageUp", "+", "-", "Стрелка вверх" и т.д.).
|
bool
Прошу добавить, что бы установка CHART_KEYBOARD_CONTROL=false так же отключала масштабирование графика через событие Ctrl + Mouse Wheel (колесик мышки).
Исходное описание проблемы.
Спасибо.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
В пятницу 22 мая 2020 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5.
В обновление включены только 64-битные компоненты платформы
Мы неоднократно заявляли о прекращении поддержки 32-битных версий терминалов. Начиная с текущего обновления, все новые версии выпускаются только для 64-битных компонентов. Последней доступной версией 32-битного терминала является билд 2360.
Если вы все еще пользуетесь 32-битными решениями, рекомендуем перейти на 64-битные версии как можно скорее.
Обновление содержит следующие изменения:
В данный момент сервис находится в активной разработке, и в ближайших версиях платформы вы уже сможете им воспользоваться.
Как это работает
В "Навигаторе" платформы появился новый раздел — "Подписки". В нем отображаются доступные услуги. Их перечень зависит от сервера, к которому вы подключены — все они настраиваются на стороне брокера. Для удобства подписки разделяются на категории.
Выберите услугу, чтобы посмотреть ее подробное описание. Далее нажмите "Подписаться". Для удобства все ваши активные подписки отображаются в отдельном подразделе.
При подписке на рыночные данные соответствующие торговые инструменты станут доступны для выбора в "Обзоре рынка". Вы сможете работать с ними так же, как с обычными инструментами, которые предоставляет ваш брокер: смотреть котировки в "Обзоре рынка", открывать графики и анализировать их при помощи объектов и индикаторов, использовать данные для проверки экспертов в тестере стратегий и т.д. Единственное ограничение — по этим символам нельзя совершать торговые операции.
Оплата подписок
Для оплаты услуг вы сможете использовать средства на торговом счете. Не нужно переходить на другие сайты, все будет совершаться автоматически прямо в платформе.
Скоро подписку на рыночные данные можно будет купить, подключившись к MetaQuotes-Demo
Мы планируем настроить на своем демо-сервере подписки на рыночные данные с множества торговых площадок по всему миру. Всего в несколько кликов вы сможете получить котировки в реальном времени с Nasdaq, CME, NYSE, BOVESPA и многих других бирж, чтобы смотреть по ним графики, анализировать динамику цен с помощью встроенных объектов и индикаторов и разрабатывать свои стратегии. Оплачивать подписки можно будет через аккаунт MQL5.community — аналогично тому, как это происходит для Маркета, Сигналов и Хостинга.
Помимо этого, вы теперь можете быстро включить показ торговой истории и торговых уровней через контекстное меню графика:
Для включения/отключения новых колонок используйте контекстное меню раздела.
Колонки стоимости позиций и идентификаторов экспертов также добавлены в разделе торговой истории.
Помимо этого в разделе открытых позиций и истории поле прибыли теперь подсвечивается в зависимости от результата операции.
comment=Request executed
request_id=55
retcode_external=0
request=TradeRequest(action=1, magic=234000, order=0, symbol='USDJPY', volume=0.1, price=108.018, stoplimit=0.0, ...
traderequest: action=1
traderequest: magic=234000
traderequest: order=0
traderequest: symbol=USDJPY
traderequest: volume=0.1
traderequest: price=108.018
traderequest: stoplimit=0.0
...
Добавлена возможность расширенного поиска с частичной поддержкой регулярных выражений. Используйте \r, \n, \t для указания в поисковых запросах символов переноса строки и табуляции. Диалоги поиска и замены объединены в один с несколькими вкладками.
Добавлена отдельная вкладка для поиска по сообществам программистов. Среди них теперь не только MQL5.community, но и GitHub, MSDN и Stack Overflow.
Результаты поиска по внешним ресурсам также удобно выводятся в окно инструментов MetaEditor:
Для GitHub сразу же доступна возможность скачать исходные файлы. Загрузка осуществляется в отдельный подкаталог папки "Projects", именуемый в соответствии с названием проекта на GitHub.
Помимо этого в окно результатов поиска добавлена возможность их сортировки по дате.
Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.