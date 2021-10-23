Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 12
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Да, строки компилятор склеивает в одну. Это фича.
Ну фича, так фича… Может и string переменные будет склеивать без плюсиков и запятых?
Временно откатил версию до 3033 и вот результат
Отмена подписки.
А по часовой — продление.
Строго говоря - была такая рекомендация:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2755: Улучшения в окне котировок и отладчике
Ilyas, 2021.02.03 13:28
Я рекомендую воздержаться от использования модулей, мы планируем изменение в их работе, теоретически могут возникнуть проблемы в совместимости версий.
Я не против улучшений, но нужно же придерживаться совместимости хотя бы с парой предыдущих релизов.
Сохранить совместимость - это не проблема при желании её сохранить.
Кидать пользователей - некрасиво. Когда они покупали продукт, возможность пользоваться была, а потом пропала.
Печаль беда)
Хотя, конкретно тут, без сопоставления с другим действием (отписка/подписка), иконка выглядит нормально.
Но большинство стрелочек по запросу "subscription icon" все равно идут вперед, а не назад.
Печаль беда)
Хотя, конкретно тут, без сопоставления с другим действием (отписка/подписка), иконка выглядит нормально.
Но большинство стрелочек по запросу "subscription icon" все равно идут вперед, а не назад.
Подписка\Платная подписка\Подписаться\Отписаться
Тики-то есть, я не спорю, но тетстер-то запускается не с 00:00:00 а с началом торговой сессии с 00:05:00.
И самое неприятное, что и следующие сутки начинаются с началом торговой сессии.
Все правильно, согласно имеющейся истории.
Временно откатил версию до 3033 и вот результат
Если такое на тиках или M5-, то это баг в b3033.
после переключения таймфрейма (не при каждом, может полдня проработать) вылетают индикаторы с ошибкой invalid EX5 file (7), после 'этого не устанавливается ни один индикатор, помогает только перезагрузка терминала
Все правильно, согласно имеющейся истории.
Если такое на тиках или M5-, то это баг в b3033.
Будьте добры поподробней. Что значит правильно? Котировочная сессия начинается в 00:00:00, но эти котировки не попадают в тестер. Разве это правильно?
Тестировал на М15, но вот сейчас проверил на М5 и М1… жесть… тоже начинает тест с 00:05:00
Вообще фигня какая-то. С 00:00:00 до 00:05:00 ведь идут котировки. Разве можно их игнорировать? К чему такое ускорение? Не понимаю…
А на бирже? Ведь есть какое-то время перед торговой сессией для……… кто-нить уточнит для чего, не буду фантазировать… И это время тоже выбросить надо?
Будьте добры поподробней. Что значит правильно? Котировочная сессия начинается в 00:00:00, но эти котировки не попадают в тестер. Разве это правильно?
Покажите котировки в истории, которые приходятся на первый пять минут суток.