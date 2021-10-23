Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 10
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Кнопочки, сердечки...
Я просто офигеваю от вашей наивности... ИЗВИНИТЕ.
Я уже сто лет назад говорил о том, что у дизайнера сайта нет никакого образования, но есть волосатая рука. Всем было пофиг! А какого икса вы теперь то возмущаетесь???
Пока еще есть надежда
Пока еще есть надежда
Это та, которая умирает последней?
...
Прикол в том, что после того, как все умрут, остаётся вопрос - а умрёт ли ОНА? ;)
Это та, которая умирает последней?
...
Прикол в том, что после того, как все умрут, остаётся вопрос - а умрёт ли ОНА? ;)
007:Не время умирать!
Уж коли речь о функциональном дизайне - самое время поменять местами copyright и descriptor
Сейчас:
Предлагается:
У меня большой сервис, который подключает dll и запускает dotnet 5 через Hostfxr.
В бета-версии, при запуске второй копии сервиса или при остановке и повторном запуске сервиса, в консоли ошибка: "invalid EX5 file (7)".
После перезагрузки терминала, сервис однократно запускается, но при повторном запуске и при запуске второй копии та же ошибка.
В стабильной версии 5.00 2981 все работает.
UPD: Сейчас заметил, что после запуска моего сервиса, любой сервис (даже самый элементарный) падает с ошибкой "invalid EX5 file (7)".
Против часовой стрелки — скорее, отмотка назад.
Но все привыкнут рано или поздно
Как Вы считаете против часовой стрелки - это скорее подписка или отписка?
Сейчас:
Предлагается:
Я сомневаюсь, что это сделают. Дело в том, что copyright всего одна строка, а descriptor может состоять из нескольких… Конечно они могут делать многострочные всплывающие подсказки, но в некоторых случаях это будет слишком длинный текст.
Господа разработчики! Зачем-же идти на поводу у идиота? Ну ведь сам я начудил тут
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Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 3060: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн
Alexey Viktorov, 2021.09.27 10:59
Почему не работает тестер на истории при подключении к счёту RoboForex? В выходные думал, что небольшие тараканчики, но сегодня-то рабочий день…
Вот что пишет при попытке открыть позицию
При всё при том, при подключении к MQ-Demo и вчера и сегодня работает, что говорит о том, что в коде ошибки нет. Часть кода вот
а что вы теперь сделали? Почему теперь 5 минут котировочного, неторгового времени тестер выкидывает? Ведь в тестере без проверки работать будет, а в реале что делать? По любому надо делать проверку… Зачем заведомо плодить ошибки?