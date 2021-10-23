Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 10

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Кнопочки, сердечки...

Я просто офигеваю от вашей наивности... ИЗВИНИТЕ.

Я уже сто лет назад говорил о том, что у дизайнера сайта нет никакого образования, но есть волосатая рука. Всем было пофиг! А какого икса вы теперь то возмущаетесь???

 
Сергей Таболин #:

Пока еще есть надежда

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A100 #:

Пока еще есть надежда

Это та, которая умирает последней?

...

Прикол в том, что после того, как все умрут, остаётся вопрос - а умрёт ли ОНА? ;)

 
Сергей Таболин #:

Это та, которая умирает последней?

...

Прикол в том, что после того, как все умрут, остаётся вопрос - а умрёт ли ОНА? ;)

007:Не время умирать!

 
A100 #:
Уж коли речь о функциональном дизайне - самое время поменять местами copyright и descriptor

Сейчас:           

Предлагается:

 

У меня большой сервис, который подключает dll и запускает dotnet 5 через Hostfxr.

В бета-версии, при запуске второй копии сервиса или при остановке и повторном запуске сервиса, в консоли ошибка: "invalid EX5 file (7)".

После перезагрузки терминала, сервис однократно запускается, но при повторном запуске и при запуске второй копии та же ошибка.

В стабильной версии 5.00 2981 все работает.

UPD: Сейчас заметил, что после запуска моего сервиса, любой сервис (даже самый элементарный) падает с ошибкой "invalid EX5 file (7)".

 
build 3063 
2021.10.01 04:18:44.884 Terminal        crashlog generated
2021.10.01 04:18:50.086 Terminal        crashlog finalized
После завершения работы скрипта - происходит устойчивый crash терминала. Короткого примера - нет. Скомпилировал в более старой версии MetaEditor (2949) - результат тот же. Запустил последний вариант в старой версии MetaTrader (2990) - все нормально
 
Andrey Khatimlianskii #:

Против часовой стрелки — скорее, отмотка назад.

Но все привыкнут рано или поздно

Как Вы считаете против часовой стрелки - это скорее подписка или отписка?

 
A100 #:

Сейчас:           

Предлагается:

Я сомневаюсь, что это сделают. Дело в том, что copyright всего одна строка, а descriptor может состоять из нескольких… Конечно они могут делать многострочные всплывающие подсказки, но в некоторых случаях это будет слишком длинный текст.

 

Господа разработчики! Зачем-же идти на поводу у идиота? Ну ведь сам я начудил тут

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Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 3060: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн

Alexey Viktorov, 2021.09.27 10:59

Почему не работает тестер на истории при подключении к счёту RoboForex? В выходные думал, что небольшие тараканчики, но сегодня-то рабочий день…

2021.09.27 11:44:49.356 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 3061 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.09.27 11:44:49.356 Terminal        Windows 7 Service Pack 1 build 7601, AMD FX-4170 Quad-Core, 10 / 11 Gb memory, 31 / 465 Gb disk, IE 11, Admin, GMT+3

Вот что пишет при попытке открыть позицию

        2021.01.01 00:00:00   failed market buy 0.01 EURUSD sl: 1.22207 tp: 1.22287 [Market closed]
        2021.01.01 00:00:00   CTrade::OrderSend: market buy 0.01 EURUSD sl: 1.22207 tp: 1.22287 [market closed]

При всё при том, при подключении к MQ-Demo и вчера и сегодня работает, что говорит о том, что в коде ошибки нет. Часть кода вот

  if(OrderCheck(Request, checkResult) && checkResult.retcode == 0) // Проверка показала, что ошибок нет.
   {
    if(!trade.PositionOpen(_Symbol, orderType, NormalizeDouble(newLot, 2), NormalizeDouble(my_Price, _Digits), NormalizeDouble(my_Stop, _Digits), NormalizeDouble(my_Take, _Digits)))
      Print(__LINE__, " ", GetLastError());
   }
  else
    Print(__LINE__, " ", checkResult.retcode);

2021.09.30 14:21:12.120 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 3063 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.09.30 14:21:12.122 Terminal        Windows 7 Service Pack 1 build 7601, AMD FX-4170 Quad-Core, 9 / 11 Gb memory, 31 / 465 Gb disk, IE 11, Admin, GMT+3

а что вы теперь сделали? Почему теперь 5 минут котировочного, неторгового времени тестер выкидывает? Ведь в тестере без проверки работать будет, а в реале что делать? По любому надо делать проверку… Зачем заведомо плодить ошибки?

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