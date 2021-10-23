Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 52
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вопрос 2. Как бирже рассылает брокерам котировки - парами BID/ASK или отдельно аски от бидов?
Если парами, то после первой сделки в примере (объем 13) какой будет BID, те лучшая bid в стакане? Ведь ваша заявка на 18@37241 уже частично выполнена, те лучший bid = 37241 - НО он выше лучшего ASK(37238). В этом нет смысла, поэтому логичнее посылать пару котировок после того как все сделки выполнены и остаток стал в стакан ниже лучшего ASK.
А вот почему на скрине бид 36800 сформировался на четыре миллисекунды позже заливки - это вопрос. Скорее всего, лаг MT5.
Проверочный скрипт на такое можно написать. Но не думаю, что это мотивирует MQ с учетом отношения биржевых брокеров к наладке софта/железа.
Очень интересно, сам торгую на FORTS. Тоже хочу разобраться.
Насколько я понимаю понимаю биржевую торговлю, смысл котировок BID/ASK в том что они показывают лучшую ДОСТУПНУЮ на данный момент цену. Предположим вы выставили ордер BUY LIMIT @37241, но на объем 18. Ваша заявка пришла первая. Сначала она съест 13 по 37237, потом 5 по 37238. Так вот, пока обе эти сделки не пройдит НИЧЬЯ другая заявка выполнена не будет. Поэтому если после первой сделки на 13 биржа разошлет всем новый ASK 37238, то никто не сможет по нему купить. Реально заявка следующего человека может быть исполнена только по цене 37239.
1. Вы пишете: "Представьте, что пришла не только моя заявка, по этой цене, а несколько, но моя была первая.
Как определится новая цена? Должен быть НОВЫЙ ASK, старый-то я уже съел!".
Зачем бирже после первой сделке объемом 13 посылать ASK по 37238, если по нему никто не сможет купить? Ведь это не лучшая ДОСТУПНАЯ Цена.
(вопрос 2 в след.посте)
Смотрите, пришли две заявки. одновременно, моя и кого-то еще, но моя была первая.
Моя объемом 14 по цене 37242 (цена есть, а не 0 как считают некоторые, просто она лимитная)
Мне биржа свела 13 по цене 37237 и 1 по цене 37238, чтобы свести другую заявку, должен сформироваться новый ASK,
иначе по какой цене сводить?
Смотрите, пришли две заявки. одновременно, моя и кого-то еще, но моя была первая.
Моя объемом 14 по цене 37242 (цена есть, а не 0 как считают некоторые, просто она лимитная)
Мне биржа свела 13 по цене 37237 и 1 по цене 37238, чтобы свести другую заявку, должен сформироваться новый ASK,
иначе по какой цене сводить?
Согласен. Но когда новый аск будет - после обоих сделок, так?
Согласен. Но когда новый аск будет - после обоих сделок, так?
Нет, иначе 2 ордер не сведется.
ASK/BID возникают каждый раз, после разъедания объема лучшей цены.Во всяком случае на MOEX это так.
Доступна бета 3083:
Нет, иначе 2 ордер не сведется.
Не понял, зачем другой ордер должен сводиться ДО того как закончится выполнятся ваша заявка (т.е. пройдут обе сделки)?
Пока не будет полностью обработана очередь из маркет-ордеров и лимитников хуже текущей, bid/ask транслироваться в паблик не будет. Траффик не резиновый...
Можно подумать, что наличие наносекунд ведет к короткой длине очереди: не поднимается выше единицы. Думаю, что на многих биржах стоят timestamps по накоплению очереди, чтобы снизить нагрузку.
Не понял, зачем другой ордер должен сводиться ДО того как закончится выполнятся ваша заявка (т.е. пройдут обе сделки)?
На Бирже пришел первый - первый вышел.
Пока не сведется полностью моя заявка, вторая не исполнится, она (вторая) стоит в очереди.