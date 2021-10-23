Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 30

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fxsaber #:

Когда переключаюсь на редактор по ALT+TAB, то в последних билдах долго не могу понять, где среди миниатюр открытых приложений находится редактор.

Затем понял, что произошло. Видимо, желтая иконка редактора (не менялась много лет) настолько ушла в подсознание, что новая синяя каждый раз требует переключения на осознанный режим.

Удивительная работа головного мозга! Наверное, у кого в подсознании другие иконки, испытывают такой же очень сильный дискомфорт и потерю времени.


Сам себе удивился, что оказывается смена иконки может оказывать подобный эффект. Это при том, что 95% действий делаю горячими клавишами.


ЗЫ

Чертовски верно подмечено - у меня тоже самое - теперь кажется что вместо mql-редактора там ms word запущен 😁

 
Ilyas #:

Скрипт показывает непонятное ограничение на длину имени файлов, что создаются без проблем в файловом менеджере.

И отсутствие соответствующей записи в _LastError после неудачного FileSave.

void CheckFile( string FileName )
{
  uchar Bytes[1];  
  
  FileName = "TempFolder\\" + FileName + "\\" + FileName;
  Print(FileName);
  Print(StringLen(FileName)); // 212
  
  Print(FileSave(FileName, Bytes));
  Print(_LastError); // 0 - должна быть ненулевой: ошибка.
  
  const int handle = FileOpen(FileName, FILE_BIN | FILE_WRITE);
  
  Print(handle != INVALID_HANDLE);
  Print(_LastError); // 5003: Too long file name
  
  FileClose(handle);
}

void OnStart()
{
  CheckFile("ExpertNameExpertName.EURUSDEURUSDEURUSD.M1.20210701.20211009.41.BAA0EE191CCD66EB8291EC4D6434A6C8.opt");
}


TempFolder\ExpertNameExpertName.EURUSDEURUSDEURUSD.M1.20210701.20211009.41.BAA0EE191CCD66EB8291EC4D6434A6C8.opt\ExpertNameExpertName.EURUSDEURUSDEURUSD.M1.20210701.20211009.41.BAA0EE191CCD66EB8291EC4D6434A6C8.opt
212
false
0
false
5003


Просьба порешать с длиной имени файла. На практике нужно использовать здесь.

TesterDashboard - эффективное привлечение эволюционной интеллектуальной машины к поиску закономерностей.
TesterDashboard - эффективное привлечение эволюционной интеллектуальной машины к поиску закономерностей.
  • 2021.10.14
  • www.mql5.com
Идея не нова, вопрос был только в реализации. Платформа MetaTrader 5 обладает возможностями автоматизации Тестера. Расчет огромного количества данных на истории реальных тиков - обыденность . Проверка
 
transcendreamer #:

Чертовски верно подмечено - у меня тоже самое - теперь кажется что вместо mql-редактора там ms word запущен 😁

Есть такое.

В терминале по прежнему IDE


Моё предложение оставить прежние желтоватые оттенки:

 или вот под стиль квадратитка тестера попробовал нарисовать 

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Дело привычки. Переход с кнопочного телефона на сенсорный вызывает куда смешаннее чувства. А сейчас без него ни куда.

Как говориться, дорога молодым.

Если бы это был такой переход (прогресс), то вопросов бы не возникло, но по факту переход с кнопочного телефона с обычными цифрами (123456789) на кнопочный же телефон, но с римскими цифрами (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X)

Первоначальная реакция: Вау! как круто!

но уже через месяц сменилась на такую:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3080: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн

fxsaber, 2021.10.15 09:43

Просто смотрю в Navigator и как-то все понятнее. Как не парадоксально, наверное, у MT4 теперь в этом преимущество перед MT5.

А ведь можно было перейти на сенсорный

Еще пример: 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3080: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн

Carl Schreiber, 2021.10.15 11:51

Для моих 5 терминалов у меня есть 5 разных бильярдных шаров с цифрой.

С цифрой (!) а не с разными цветами

Загуглил Экономический календарь - у всех (!) ведущих календарей Приоритет новости обозначен цифрами (или и цифрами и цветом) - так почему в "новом" MetaTrader обозначение идет только по цвету?

Несущественно? Пустячок? А сколько таких пустячков уже сложились вместе
 

надо объявить "квартал без дизайна"..

и до НГ вообще ничего близкого к визуалу и дизайну не менять ни в терминалах ни на сайте. 

а то "нету в мире стабильности" :-)

 

Часть неудачных иконок мы заменяем.

К сожалению, сразу правильно попасть не получается, так как даем возможность дизайнерам сделать что-то более подходящее. Неудачное переделываем и продолжим переделывать.

Иконку редактора снова вернули к желтому цвету. Будет доступно в бете.

 
Отмена и повторить действие, более привычное округлой формы, сейчас она у меня ассоциируется с прошлыми - вернуться по коду назад и вперед
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3080: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн

Vitaliy Kuznetsov, 2021.10.15 13:30

Моё предложение оставить прежние желтоватые оттенки:

 или вот под стиль квадратитка тестера попробовал нарисовать 

Это значок редактора кода, но MetaEditor это не просто редактор, а полноценная IDE и значок у него уже есть (как в проводнике)
 
Renat Fatkhullin #:

Часть неудачных иконок мы заменяем.

К сожалению, сразу правильно попасть не получается, так как даем возможность дизайнерам сделать что-то более подходящее. Неудачное переделываем и продолжим переделывать.

Иконку редактора снова вернули к желтому цвету. Будет доступно в бете.

Просьба, не по иконкам, а по дизайну: Как уже просили ранее, переработайте пожалуйста панель, там много пустого места, которое отнимает полезную информацию


 
Vitaly Muzichenko #:

Просьба, не по иконкам, а по дизайну: Как уже просили ранее, переработайте пожалуйста панель, там много пустого места, которое отнимает полезную информацию


Сомнительная польза от такого предложения. В вашем варианте так всё слилось, что сложно увидеть границы. Пожалуй можно убавить ширину закладок, но не до такой степени.

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