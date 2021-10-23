Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 30
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Когда переключаюсь на редактор по ALT+TAB, то в последних билдах долго не могу понять, где среди миниатюр открытых приложений находится редактор.
Затем понял, что произошло. Видимо, желтая иконка редактора (не менялась много лет) настолько ушла в подсознание, что новая синяя каждый раз требует переключения на осознанный режим.
Удивительная работа головного мозга! Наверное, у кого в подсознании другие иконки, испытывают такой же очень сильный дискомфорт и потерю времени.
Сам себе удивился, что оказывается смена иконки может оказывать подобный эффект. Это при том, что 95% действий делаю горячими клавишами.
ЗЫ
Чертовски верно подмечено - у меня тоже самое - теперь кажется что вместо mql-редактора там ms word запущен 😁
Скрипт показывает непонятное ограничение на длину имени файлов, что создаются без проблем в файловом менеджере.
И отсутствие соответствующей записи в _LastError после неудачного FileSave.
Просьба порешать с длиной имени файла. На практике нужно использовать здесь.
Чертовски верно подмечено - у меня тоже самое - теперь кажется что вместо mql-редактора там ms word запущен 😁
Есть такое.
В терминале по прежнему IDE
Моё предложение оставить прежние желтоватые оттенки:
или вот под стиль квадратитка тестера попробовал нарисовать
Дело привычки. Переход с кнопочного телефона на сенсорный вызывает куда смешаннее чувства. А сейчас без него ни куда.
Как говориться, дорога молодым.
Если бы это был такой переход (прогресс), то вопросов бы не возникло, но по факту переход с кнопочного телефона с обычными цифрами (123456789) на кнопочный же телефон, но с римскими цифрами (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X)
Первоначальная реакция: Вау! как круто!
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2980: Push-уведомления о торговых операциях
fxsaber, 2021.08.11 14:49
Иконки стали векторными? Будто в другом терминале...
но уже через месяц сменилась на такую:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3080: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн
fxsaber, 2021.10.15 09:43
Просто смотрю в Navigator и как-то все понятнее. Как не парадоксально, наверное, у MT4 теперь в этом преимущество перед MT5.
А ведь можно было перейти на сенсорныйЕще пример:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3080: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн
Carl Schreiber, 2021.10.15 11:51
Для моих 5 терминалов у меня есть 5 разных бильярдных шаров с цифрой.
С цифрой (!) а не с разными цветами
Загуглил Экономический календарь - у всех (!) ведущих календарей Приоритет новости обозначен цифрами (или и цифрами и цветом) - так почему в "новом" MetaTrader обозначение идет только по цвету?
надо объявить "квартал без дизайна"..
и до НГ вообще ничего близкого к визуалу и дизайну не менять ни в терминалах ни на сайте.
а то "нету в мире стабильности" :-)
Часть неудачных иконок мы заменяем.
К сожалению, сразу правильно попасть не получается, так как даем возможность дизайнерам сделать что-то более подходящее. Неудачное переделываем и продолжим переделывать.
Иконку редактора снова вернули к желтому цвету. Будет доступно в бете.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3080: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн
Vitaliy Kuznetsov, 2021.10.15 13:30
Моё предложение оставить прежние желтоватые оттенки:
или вот под стиль квадратитка тестера попробовал нарисовать
Часть неудачных иконок мы заменяем.
К сожалению, сразу правильно попасть не получается, так как даем возможность дизайнерам сделать что-то более подходящее. Неудачное переделываем и продолжим переделывать.
Иконку редактора снова вернули к желтому цвету. Будет доступно в бете.
Просьба, не по иконкам, а по дизайну: Как уже просили ранее, переработайте пожалуйста панель, там много пустого места, которое отнимает полезную информацию
Просьба, не по иконкам, а по дизайну: Как уже просили ранее, переработайте пожалуйста панель, там много пустого места, которое отнимает полезную информацию
Сомнительная польза от такого предложения. В вашем варианте так всё слилось, что сложно увидеть границы. Пожалуй можно убавить ширину закладок, но не до такой степени.