Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 39
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не хотел но терминал все таки обновился
так вот и снова про дизайн.... а предупреждения в МЕ теперь зелененький значок - это так задумано?
Вот дизайнеру надо сделать внушение, если он не понимает, что цвет внимания или предупреждения в треугольнике - всегда (! и везде) желтый или красный, если ошибка.
Во вкладке Инструменты\Календарь Приоритет раньше обозначался полосками - интуитивно понятно было без всякого описания: одна полоска - низкий, две - средний, три - высокий
Сейчас цветами обозначается - допустим красный можно понять, что уровень высокий
а желтый непонятно, то ли есть оранжевый - и тогда желтый это низкий, то ли другая классификация - допустим светофор, и тогда желтый - это средний
И лампа не горит
И врут календари
И если не понятен желтый цвет
То напиши
Прочел, исходник не стал смотреть. Какая проблема - а черт знает. Это нужно специально вникать, тратить время и прочее. Что имел в виду автор - никто не знает. Пропустил мимо буквально за три секунды.
Интересно, в MQ такой же подход или нет...ЗЫ Реально не понимаю, что мешает людям, что здесь сидят годами, оформить пост со своим багом так, чтобы было исправление?! Вот на прошлой неделе несколько багов сообщил - уже исправлены.
А лень прикрепленный файл посмотреть?
Зеленые Last - нормально, оранжевые - баг
Сделки совершены по цене, которой не было!
А лень прикрепленный файл посмотреть?
Ради чего смотреть каждый прикрепленный файл? В сообщении ни слова объяснения.
Еще раз. Я показал наличие нескольких багов на прошлой неделе. Сейчас несколько из них исправлены. По какой причине так случается регулярно?
Ради чего смотреть каждый прикрепленный файл? В сообщении ни слова объяснения.
Еще раз. Я показал наличие нескольких багов на прошлой неделе. Сейчас несколько из них исправлены. По какой причине так случается регулярно?
Да Вы у нас "Самый крутой", будем ровняться (по возможности)!
напомнило:
Повесил потолок в санузле, встретились, говорю мол потолок готов
она: Каким цветом?
Я: красный!
Пришли, она зашла и говорит: это-же не красный, а коралловый.
Ну что тут скажешь ...
Повесил потолок в санузле, встретились, говорю мол потолок готов
она: Каким цветом?
Я: красный!
Пришли, она зашла и говорит: это-же не красный, а коралловый.
Ну что тут скажешь ...
В любом случае - красиво :)
Люди, которые тут бывалые и опытные - что скажете по поводу того, что визуализция не работает?
Это проблема с компом и настройками (у меня виртуалка на маке стоит.... до билда 3080 и потом 3081 все было хорошо и работало) или проблема с этими обновлениями?
Сейчас экран в режиме визуализации застывает в виде.... файл прикрепляю....
Что-нибудь посоветуете?
....проверил, внимательно просмотрел - файлов .dll нет. ....антивируса нет, кроме штатного от майкрософта....
Есть предположение, что оптимизация запускается на тиках (независимо от выбранного режима в терминале - выбрано OHLC 1M) - очень долго обрабатывает один проход (дольше в 6 раз) и ест много памяти, что по признакам больше похоже на тиковую оптимизацию. Про код спрашивать не надо:) Шаблон для оптимизации не менялся уже давно.
В продолжение темы: все же оптимизация проходит только на тиках, никак не реагирует на выставленный селект "OHLC 1M".
Появились ошибки:
Что же надо сделать теперь чтобы не на тиках оптимизироваться - это и долго, и ресурсоемко... или это баг?
так вот и снова про дизайн.... а предупреждения в МЕ теперь зелененький значок - это так задумано?
Плохо не то, что он зеленый (а почему бы и нет), а то что один и тот же значок разного цвета в разных местах
изменения выглядят спонтанными (просто чтобы обязательно отличалось от предыдущего вида), нет единой концепции