Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 41
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У меня одного bool так со шрифтом при активации смещается, или это так задумано, думал может у меня в глазах двоиться начало, а нет, жена говорит тень какая то ))
Здесь тоже иконки перепутаны:
Снятие - это вывод денег (выход) - соответствует верхней иконке. Соответственно Пополнение - наоборот (вход) - соответствует нижней
В продолжение темы: все же оптимизация проходит только на тиках, никак не реагирует на выставленный селект "OHLC 1M".
Появились ошибки:
Что же надо сделать теперь чтобы не на тиках оптимизироваться - это и долго, и ресурсоемко... или это баг?
У меня оптимизация вообще убивает комп наглухо (при этом обычный тест проходит нормально, и на тиках и на на минутках)
При запуске оптимизации зависание настолько мощное и всеобъемлющее что даже курсор мыши залипает, explorer и winlogon выпадают с нехваткой ресурсов...
Успел заметить что максимальное потребление ресурсов у system interrupts но при этом оптимизация даже не начиналась и в логе только "synchronized..."
Загрузка агентов 0% - но всё висит чудовищно...
Кнопка "стоп" не нажимается 🤣
Убил процессы терминала и тестера - оказалось что весь системный диск почти заполнен...
Перезагрузился - диск отпустило (видимо свопы освободились) - но в терминале пропали все логины 😯 и настройки профиля 😣
проверил на всякий случай в VS.... все по старому - красный/желтый
У меня другой подход: если решили сделать зеленым (Мы не такие как все... А что? Креативненько... и формально ничему не противоречит), то он везде должен быть зеленым, в том числе и в MessageBox(,,MB_ICONWARNING)
У меня другой подход: если решили сделать зеленым (Мы не такие как все... А что? Креативненько... и формально ничему не противоречит), то он везде должен быть зеленым, в том числе и в MessageBox(,,MB_ICONWARNING)
я другого мнения о смысле слова "креативненько" - это должно быть оригинально и запоминающееся... пусть будет зеленый слон? фиолетовый осел? и .... синяя обезьяна ))))
а так как сейчас - думаю это похоже на растяпство
ЗЫ: хотя возможно так и задумано, не всегда успеваю за современными трендами.... открыл в Вин11 паинт.... я в шоке, ну на кой паинт нужно было так уродовать, из вин до следующей вин паинт всегда был узнаваем, а вот в вин11.... наверное креативненько уродовали
ЗЫЗЫ: прогуглил "паинт вин11".... ну хоть логика присутствовала - на всех презентациях нового паинта он в планшете изображен, видимо удобнее на небольших экранах с ним работать
а так как сейчас - думаю это похоже на растяпство
Здесь тоже
ENUM_ORDER_TYPE_TIME в input параметрах отображается с таким значком:
а в спецификации символа - с таким:
Соответственно double так:
и так:
А это так и должно быть, что после обновления все пользовательские символы были удалены? Это никак уже не исправить?
Нашел в соседней ветке:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения.
fxsaber, 2021.07.14 13:07
Вы можете попробовать Custom-папку перенести в другое место и создать заново символы - спецификации, без истории. Затем выйти из Терминала, скопировать обратно Custom-папку и запустить Терминал. История должна будет подхватиться.
ЗЫ Напрашивается бэкап json-настроек символов со стороны Терминала. Случайно удалил или другая гадость - восстановил по бэкапу.
Нашел в соседней ветке:
Спасибо, так и думал. Теперь мне надо заново создавать спецификации для 30+ пользовательских символов. Задумался о поиске нового терминала...
Спасибо, так и думал. Теперь мне надо заново создавать спецификации для 30+ пользовательских символов. Задумался о поиске нового терминала...
Это из англ форума (машинный перевод) - почти тоже самое, но наверное проще:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая платформа MetaTrader 5 build 3081: улучшения в сервисах MQL5 и обновления дизайна
Йорг Хартген , 2021.10.16 16:34
Кан Фэн, спасибо за совет.
В моем случае решение было:
1. Создайте пользовательские символы в обновленном Терминале с тем же именем, но без импорта каких-либо данных.
2. Перезагрузите Терминал.
3. Данные из пользовательских символов до обновления были автоматически назначены пользовательским символам, которые я создал после обновления.
Не знаю, почему это работает, я выяснил это методом "проб и ошибок"
Вопросы, на которые должен ответить ответственный по написанию значков перед заливкой в терминал:
Понимаете ли Вы точно, для чего используется данный элемент в программе?
Соответствует ли иконка стилям Flat, Material Design или Simplify (одноцветный контур)?
Подходит ли данный стиль новой иконки рядом стоящим значкам?
Цвет соответствует изначальному цвету?
Есть ли у подобной функции общепринятый цвет? Если да, то используйте его.
Есть ли у подобной функции общепринятые обозначения? Если да, то используйте их.
Используется ли данный значок в других частях терминала, тестера, едитора?
Проверить и изменить везде значки, чтобы были одинаковые.
Также хотел бы обратить внимание, что для внедрения тёмной темы, те значки, что рисуют - не подходят (по цвету).
Подходят в целом значки Simplify (контурные без заливок). Собственно они используются в мобильной версии. Web версию вероятно надо также сделать.
Как это реализовано в других софтах:
Есть кнопка Dark режима (с такими иконками, как сейчас придётся рисовать второй набор), есть выбор Simplify иконок.
Попозже сделаю подробное ревью в своей ветке.
По значку едитора:
Раньше это был оранжевый журнал в изометрии. Отсюда и новый значок в стиле журнала во флэт стиле. С синим не угадали, вернули оранжевый. В целом годно, концепция не поменялась.
С чем можно поспорить, так это с изометрией в стиле Win10. В Win11 значки развернулись лицом к пользователю. //Билайн только обновились не туда куда-то.
Раньше предложил такой значок
Чем дольше я его вспоминаю, тем больше понимаю, насколько он гармоничен. Конечно стоит немного улучшить размеры, отступы, оттенки.
Концепция была, оранжевый стиль, код, цифра 5. Косая линия вместе с пятёркой образуют нечто вроде доллара, знака денег. Он на уровне дизайна Микрософт Оффис.
Естественно, от всех прав по дизайну я полностью отказываюсь, ибо не дурак такие вещи присваивать. Все права по дизайну исключительные у компании MetaQuotes Ltd.
Если с этой концепцией создадут значок едитора, думаю никто не оспорит его логичность.