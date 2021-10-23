Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн - страница 41

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У меня одного bool так со шрифтом при активации смещается, или это так задумано, думал может у меня в глазах двоиться начало, а нет, жена говорит тень какая то ))


 

Здесь тоже иконки перепутаны:

Снятие - это вывод денег (выход) - соответствует верхней иконке. Соответственно Пополнение - наоборот (вход) - соответствует нижней

 
Artem Mordvinkin #:

В продолжение темы: все же оптимизация проходит только на тиках, никак не реагирует на выставленный селект "OHLC 1M".


Появились ошибки:


Что же надо сделать теперь чтобы не на тиках оптимизироваться - это и долго, и ресурсоемко... или это баг?



У меня оптимизация вообще убивает комп наглухо (при этом обычный тест проходит нормально, и на тиках и на на минутках)

При запуске оптимизации зависание настолько мощное и всеобъемлющее что даже курсор мыши залипает, explorer и winlogon выпадают с нехваткой ресурсов...

Успел заметить что максимальное потребление ресурсов у system interrupts но при этом оптимизация даже не начиналась и в логе только "synchronized..."

Загрузка агентов 0% - но всё висит чудовищно...

Кнопка "стоп" не нажимается 🤣

Убил процессы терминала и тестера - оказалось что весь системный диск почти заполнен...

Перезагрузился - диск отпустило (видимо свопы освободились) - но в терминале пропали все логины 😯 и настройки профиля 😣

 
Igor Makanu #:

проверил на всякий случай в VS.... все по старому - красный/желтый

У меня другой подход: если решили сделать зеленым (Мы не такие как все... А что? Креативненько... и формально ничему не противоречит), то он везде должен быть зеленым, в том числе и в MessageBox(,,MB_ICONWARNING)

 
A100 #:

У меня другой подход: если решили сделать зеленым (Мы не такие как все... А что? Креативненько... и формально ничему не противоречит), то он везде должен быть зеленым, в том числе и в MessageBox(,,MB_ICONWARNING)

я другого мнения о смысле слова "креативненько" - это должно быть оригинально и запоминающееся... пусть будет зеленый слон? фиолетовый осел? и .... синяя обезьяна ))))

а так как сейчас - думаю это похоже на растяпство


ЗЫ: хотя возможно так и задумано, не всегда успеваю за современными трендами.... открыл в Вин11 паинт.... я в шоке, ну на кой паинт нужно было так уродовать, из вин до следующей вин паинт всегда был узнаваем, а вот в вин11.... наверное креативненько уродовали 

ЗЫЗЫ: прогуглил "паинт вин11".... ну хоть логика присутствовала - на всех презентациях нового паинта он в планшете изображен, видимо удобнее на небольших экранах с ним работать 

 
Igor Makanu #:

а так как сейчас - думаю это похоже на растяпство

Здесь тоже

ENUM_ORDER_TYPE_TIME в input параметрах отображается с таким значком:

а в спецификации символа - с таким:


Соответственно double так:

и так:


 
Kristian Kafarov #:
А это так и должно быть, что после обновления все пользовательские символы были удалены? Это никак уже не исправить?

Нашел в соседней ветке:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения.

fxsaber, 2021.07.14 13:07

Вы можете попробовать Custom-папку перенести в другое место и создать заново символы - спецификации, без истории. Затем выйти из Терминала, скопировать обратно Custom-папку и запустить Терминал. История должна будет подхватиться.


ЗЫ Напрашивается бэкап json-настроек символов со стороны Терминала. Случайно удалил или другая гадость - восстановил по бэкапу.


 
Sergey Golubev #:

Нашел в соседней ветке:


Спасибо, так и думал. Теперь мне надо заново создавать спецификации для 30+ пользовательских символов. Задумался о поиске нового терминала...

 
Kristian Kafarov #:

Спасибо, так и думал. Теперь мне надо заново создавать спецификации для 30+ пользовательских символов. Задумался о поиске нового терминала...

Это из англ форума (машинный перевод) - почти тоже самое, но наверное проще:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая платформа MetaTrader 5 build 3081: улучшения в сервисах MQL5 и обновления дизайна

Йорг Хартген , 2021.10.16 16:34

Кан Фэн, спасибо за совет.

В моем случае решение было:

1. Создайте пользовательские символы в обновленном Терминале с тем же именем, но без импорта каких-либо данных.

2. Перезагрузите Терминал.

3. Данные из пользовательских символов до обновления были автоматически назначены пользовательским символам, которые я создал после обновления.

Не знаю, почему это работает, я выяснил это методом "проб и ошибок"

 

Вопросы, на которые должен ответить ответственный по написанию значков перед заливкой в терминал:

 

Понимаете ли Вы точно, для чего используется данный элемент в программе?

Соответствует ли иконка стилям Flat, Material Design или Simplify (одноцветный контур)?

Подходит ли данный стиль новой иконки рядом стоящим значкам?

 

Цвет соответствует изначальному цвету?

Есть ли у подобной функции общепринятый цвет? Если да, то используйте его.

Есть ли у подобной функции общепринятые обозначения? Если да, то используйте их.

 

Используется ли данный значок в других частях терминала, тестера, едитора?

Проверить и изменить везде значки, чтобы были одинаковые.

Также хотел бы обратить внимание, что для внедрения тёмной темы, те значки, что рисуют - не подходят (по цвету).

Подходят в целом значки Simplify (контурные без заливок). Собственно они используются в мобильной версии. Web версию вероятно надо также сделать.


Как это реализовано в других софтах:

Есть кнопка Dark режима (с такими иконками, как сейчас придётся рисовать второй набор), есть выбор Simplify иконок.

Попозже сделаю подробное ревью в своей ветке.

По значку едитора:

Раньше это был оранжевый журнал в изометрии. Отсюда и новый значок в стиле журнала во флэт стиле. С синим не угадали, вернули оранжевый. В целом годно, концепция не поменялась.

С чем можно поспорить, так это с изометрией в стиле Win10. В Win11 значки развернулись лицом к пользователю. //Билайн только обновились не туда куда-то.

Раньше предложил такой значок

Чем дольше я его вспоминаю, тем больше понимаю, насколько он гармоничен. Конечно стоит немного улучшить размеры, отступы, оттенки.

Концепция была, оранжевый стиль, код, цифра 5. Косая линия вместе с пятёркой образуют нечто вроде доллара, знака денег. Он на уровне дизайна Микрософт Оффис.

Естественно, от всех прав по дизайну я полностью отказываюсь, ибо не дурак такие вещи присваивать. Все права по дизайну исключительные у компании MetaQuotes Ltd.

Если с этой концепцией создадут значок едитора, думаю никто не оспорит его логичность.

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